"Пчела-Люцифер" ошеломила австралийских ученых

В Западной Австралии заметили уникальное существо – пчелу Megachile Lucifer. Фактически речь идет об совершенно новом виде пчел, который получил символическое название "Lucifer" из-за крохотных рожек, похожих на дьявольские.
"Пчела-Люцифер" — почему она настолько уникальна?
Впервые ее заметили в районе Голдфилдс во время обследования исчезающего дикого цветка.
По словам ученых, она посещала не только это редкое растение, но и соседние эвкалиптовые деревья.
Поскольку это существо имело крайне необычную внешность и "дьявольские рожки" — оно почти сразу получило прозвище "Люцифер".
Экологиня Кит Прендергаст из Университета Кертина объяснила, почему выбрали именно такое пугающее название:
Что также очень интересно, такими необычными рожками могут похвастаться только самки.
Это действительно впечатляет, ведь у большинства животных подобные половые "украшения" присущи исключительно самцам.
Как отмечают ученые, главная проблема заключается в том, что многие австралийские горные компании не проводят обследования на наличие местных пчел, поэтому неизвестные виды могут быть потеряны навсегда.
