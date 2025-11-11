"Пчела-Люцифер" ошеломила австралийских ученых

В Западной Австралии заметили уникальное существо – пчелу Megachile Lucifer. Фактически речь идет об совершенно новом виде пчел, который получил символическое название "Lucifer" из-за крохотных рожек, похожих на дьявольские.

"Пчела-Люцифер" — почему она настолько уникальна?

Впервые ее заметили в районе Голдфилдс во время обследования исчезающего дикого цветка.

По словам ученых, она посещала не только это редкое растение, но и соседние эвкалиптовые деревья.

Поскольку это существо имело крайне необычную внешность и "дьявольские рожки" — оно почти сразу получило прозвище "Люцифер".

Экологиня Кит Прендергаст из Университета Кертина объяснила, почему выбрали именно такое пугающее название:

У самки были невероятные маленькие рожки на лице. Когда я описывала новый вид, то смотрела сериал Lucifer на Netflix — название просто идеально подошло. К тому же я большая поклонница этого персонажа, поэтому решение было очевидным. Поделиться

Что также очень интересно, такими необычными рожками могут похвастаться только самки.

Это действительно впечатляет, ведь у большинства животных подобные половые "украшения" присущи исключительно самцам.

Как отмечают ученые, главная проблема заключается в том, что многие австралийские горные компании не проводят обследования на наличие местных пчел, поэтому неизвестные виды могут быть потеряны навсегда.