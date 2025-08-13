Бейонсе вперше стала володаркою телепремії "Еммі"

Американська телевізійна академія оголосила переможців 77-ї премії "Еммі" у категоріях, які розглядало журі. Бейонсе здобула перемогу в номінації "Найкращі костюми для розважальної, документальної або реаліті-програми" як художниця-костюмерка у спецвипуску Netflix Beyonce Bowl.
Головні тези:
- Бейонсе стала володаркою телепремії “Еммі” у категорії “Найкращі костюми” за спецвипуск Netflix Beyonce Bowl.
- Її шоу на тлі матчів Національної футбольної ліги отримало позитивні відгуки критиків та численні номінації на “Еммі”.
Бейонсе вперше отримала телепремію “Еммі”
Співачка перемогла разом із:
художницею-костюмеркою Шіоною Туріні;
асистентками Ерікою Райс та Моллі Пітерс;
костюмеркою-супервайзеркою Челсі Стейбелл;
керівником майстерні Тімоті Вайтом.
Бейонсе також номінована у двох інших категоріях з Beyonce Bowl, у яких вона також ще має шанс стати лауреаткою:
"Найкраща розважальна програма (прямий ефір)" як виконавиця / виконавча продюсерка;
"Найкраща режисура спеціальної розважальної програми", спільно з Алексом Рудзінскі.
Нагадаємо, Бейонсе виступила у перерві гри Національної футбольної ліги 25 грудня 2024 року. Це стало першим шоу, що відбулося у проміжку між матчами на Різдво.
Шоу було задумано як данина техаській культурі родео та історії чорношкірих жителів Півдня та Заходу. У ньому взяли участь понад 500 виконавців. Захід отримав схвальні відгуки критиків, а його документація отримала чотири номінації на "Еммі".
Бейонсе (повне ім'я Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) — американська авторка-виконавиця в стилі R&B. Журнал Rolling Stone назвав її однією з найвидатніших співачок усіх часів.
Серед її нагород:
35 "Ґреммі", що є абсолютним рекордом;
26 MTV Video Music Awards;
24 NAACP Image Awards;
35 BET Awards;
17 Soul Train Music Awards.
Американський журнал Billboard назвав Бейонсе найбільшою попзіркою XXI століття, відзначивши її 25-річний вплив, еволюцію та неперевершений внесок у музику та культуру. Творчість Бейонсе та її вплив на культуру навіть вивчатимуть в Єльському університеті.
Здобуття премії "Еммі" наблизило виконавицю до статусу EGOT — володарки всіх чотирьох головних американських нагород. Співачці не вистачає "Тоні" та "Оскара".
Сімдесят сьома церемонія вручення премії відбудеться 14 вересня 2025 року в прямому ефірі на каналі CBS і платформі Paramount+. Ведучим вперше стане комік Нейт Барґатце.
