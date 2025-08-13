Бейонсе вперше стала володаркою телепремії "Еммі"

Американська телевізійна академія оголосила переможців 77-ї премії "Еммі" у категоріях, які розглядало журі. Бейонсе здобула перемогу в номінації "Найкращі костюми для розважальної, документальної або реаліті-програми" як художниця-костюмерка у спецвипуску Netflix Beyonce Bowl.

Бейонсе вперше отримала телепремію “Еммі”

Співачка перемогла разом із:

художницею-костюмеркою Шіоною Туріні;

асистентками Ерікою Райс та Моллі Пітерс;

костюмеркою-супервайзеркою Челсі Стейбелл;

керівником майстерні Тімоті Вайтом.

Бейонсе також номінована у двох інших категоріях з Beyonce Bowl, у яких вона також ще має шанс стати лауреаткою:

"Найкраща розважальна програма (прямий ефір)" як виконавиця / виконавча продюсерка;

"Найкраща режисура спеціальної розважальної програми", спільно з Алексом Рудзінскі.

Нагадаємо, Бейонсе виступила у перерві гри Національної футбольної ліги 25 грудня 2024 року. Це стало першим шоу, що відбулося у проміжку між матчами на Різдво.

Шоу було задумано як данина техаській культурі родео та історії чорношкірих жителів Півдня та Заходу. У ньому взяли участь понад 500 виконавців. Захід отримав схвальні відгуки критиків, а його документація отримала чотири номінації на "Еммі".

Бейонсе (повне ім'я Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) — американська авторка-виконавиця в стилі R&B. Журнал Rolling Stone назвав її однією з найвидатніших співачок усіх часів.

Серед її нагород:

35 "Ґреммі", що є абсолютним рекордом;

26 MTV Video Music Awards;

24 NAACP Image Awards;

35 BET Awards;

17 Soul Train Music Awards.

Американський журнал Billboard назвав Бейонсе найбільшою попзіркою XXI століття, відзначивши її 25-річний вплив, еволюцію та неперевершений внесок у музику та культуру. Творчість Бейонсе та її вплив на культуру навіть вивчатимуть в Єльському університеті.

Здобуття премії "Еммі" наблизило виконавицю до статусу EGOT — володарки всіх чотирьох головних американських нагород. Співачці не вистачає "Тоні" та "Оскара".

Сімдесят сьома церемонія вручення премії відбудеться 14 вересня 2025 року в прямому ефірі на каналі CBS і платформі Paramount+. Ведучим вперше стане комік Нейт Барґатце.