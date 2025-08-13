Бейонсе впервые стала обладательницей телепремии "Эмми"

Американская телевизионная академия объявила победителей 77-й премии "Эмми" в категориях, рассматриваемых жюри. Бейонсе одержала победу в номинации "Лучшие костюмы для развлекательной, документальной или реалити-программы" как художница-костюмерша в спецвыпуске Netflix Beyonce Bowl.

Бейонсе впервые получила телепремию "Эмми"

Певица победила вместе с:

художницей-костюмеркой Шион Турини;

ассистентками Эрикой Райс и Молли Питерс;

костюмершей-супервайзершей Челси Стейбелл;

руководителем мастерской Тимоти Уайтом.

Бейонсе также номинирована в двух других категориях из Beyonce Bowl, в которых она также имеет шанс стать лауреаткой:

"Лучшая развлекательная программа (прямой эфир)" как исполнительница/исполнительная продюсер;

"Лучшая режиссура специальной развлекательной программы", совместно с Алексом Рудзинским.

Напомним, Бейонсе выступила в перерыве игры Национальной футбольной лиги 25 декабря 2024 года. Это стало первым шоу, прошедшим в промежутке между матчами на Рождество.

Шоу было задумано как дань техасской культуре родео и истории чернокожих жителей Юга и Запада. В нем приняли участие более 500 исполнителей. Мероприятие получило одобрительные отзывы критиков, а его документация получила четыре номинации на "Эмми".

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) — американский автор-исполнительница в стиле R&B. Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц всех времен.

Среди ее наград:

35 "Грэмми", что является абсолютным рекордом;

26 MTV Video Music Awards;

24 NAACP Image Awards;

35 BET Awards;

17 Soul Train Music Awards.

Американский журнал Billboard назвал Бейонсе крупнейшей точкой зрения XXI века, отметив ее 25-летнее влияние, эволюцию и непревзойденный вклад в музыку и культуру. Творчество Бейонсе и его влияние на культуру будут даже изучать в Йельском университете.

Получение премии "Эмми" приблизило исполнительницу к статусу EGOT — обладательнице всех четырех главных американских наград. Певице не хватает "Тони" и "Оскара".

77-ая церемония вручения премии состоится 14 сентября 2025 года в прямом эфире на канале CBS и платформе Paramount+. Ведущим впервые станет комик Нейт Баргатце.