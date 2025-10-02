Бельгія має умову щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України

Бельгія сумнівається щодо використання активів РФ для України

Прем'єр-міністр Бельгії повторно порушив юридичні питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Вевер очолює групу країн, які залишаються скептичними щодо цього кроку через занепокоєння юридичними наслідками.

Зазначається, що Бельгія особливо вразлива в цьому питанні, оскільки понад половина коштів зберігається в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.

У своїх коментарях сьогодні вранці де Вевер зазначив, що попросив інших лідерів надати тверді гарантії щодо розподілу ризиків у разі використання заморожених російських активів для фінансування кредитів Україні. Поширити

Він наголосив, що Бельгія буде готова реалізувати цей план лише після отримання задовільних відповідей на свої запитання, а наразі таких відповідей не отримано.

Люксембург в особі свого прем’єра заявив, що "не можна просто так забрати щось, що належить іншій державі" і висловив занепокоєння можливістю того, що Росія не поверне борг. Такі сумніви є у Франції.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року західні держави запровадили низку жорстких санкцій проти РФ. Одним із ключових заходів стало заморожування російських активів за кордоном.