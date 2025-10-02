Бельгія має умову щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно висловив сумніви щодо використання заморожених російських активів для фінансування кредитів Україні.
Головні тези:
- Барт де Вевер підкреслив необхідність отримання гарантій розподілу ризиків перед використанням заморожених активів РФ для фінансування кредитів Україні.
- Бельгія та інші країни висловлюють сумніви щодо можливості повернення боргу Росією у майбутньому, якщо заморожені активи будуть використані.
- Введення жорстких санкцій проти РФ, включаючи заморожування активів, стало реакцією на вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Бельгія сумнівається щодо використання активів РФ для України
Прем'єр-міністр Бельгії повторно порушив юридичні питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.
Вевер очолює групу країн, які залишаються скептичними щодо цього кроку через занепокоєння юридичними наслідками.
Зазначається, що Бельгія особливо вразлива в цьому питанні, оскільки понад половина коштів зберігається в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.
Він наголосив, що Бельгія буде готова реалізувати цей план лише після отримання задовільних відповідей на свої запитання, а наразі таких відповідей не отримано.
Люксембург в особі свого прем’єра заявив, що "не можна просто так забрати щось, що належить іншій державі" і висловив занепокоєння можливістю того, що Росія не поверне борг. Такі сумніви є у Франції.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року західні держави запровадили низку жорстких санкцій проти РФ. Одним із ключових заходів стало заморожування російських активів за кордоном.
За оцінками Міжнародного валютного фонду та незалежних експертів, обсяг таких активів у 2024-2025 роках перевищує 300-350 мільярдів доларів. Точні дані складно встановити через розподіл коштів по різних юрисдикціях.
