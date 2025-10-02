Бельгия имеет условие использования замороженных активов РФ для поддержки Украины

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер повторно выразил сомнения в использовании замороженных российских активов для финансирования кредитов Украине.
Главные тезисы
- Бельгия и другие страны сомневаются в возможности возвращения долга Россией при использовании замороженных активов для финансирования Украины.
- Барт де Вевер подчеркнул необходимость гарантий распределения рисков перед использованием замороженных активов РФ для поддержки Украины.
- Жесткие санкции против РФ после вторжения в Украину включали замораживание активов, что вызвало сомнения в возможности возврата долга.
Бельгия сомневается в использовании активов РФ для Украины
Премьер-министр Бельгии повторно поднял юридические вопросы использования замороженных российских активов для финансирования Украины.
Вевер возглавляет группу стран, которые остаются скептическими по этому шагу из-за беспокойства юридическими последствиями.
Отмечается, что Бельгия особенно уязвима в этом вопросе, поскольку более половины средств хранится в брюссельской клиринговой компании Euroclear.
Он подчеркнул, что Бельгия будет готова реализовать этот план только после получения удовлетворительных ответов на свои вопросы, а пока такие ответы не получены.
Люксембург в лице своего премьера заявил, что "нельзя просто так забрать что-то принадлежащее другому государству" и выразил обеспокоенность возможностью того, что Россия не вернет долг. Такие сомнения есть во Франции.
После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 г. западные государства ввели ряд жестких санкций против РФ. Одним из ключевых мер стало замораживание российских активов за рубежом.
По оценкам Международного валютного фонда и независимых экспертов объем таких активов в 2024-2025 годах превышает 300-350 миллиардов долларов. Точные данные сложно установить из-за распределения средств по разным юрисдикциям.
