Бельгія може нарешті розпочати постачання винищувачів F-16 Україні

Цього року Бельгія може розпочати постачання винищувачів F-16 Україні відповідно до оновленого плану, який підтверджений оборонним відомством країни.

Україна може нарешті отримати F-16 від Бельгії

Як пише Defense Express, посилаючись на Le Vif, передача буде повʼязана із прибуттям вже до бельгійських повітряних сил американських винищувачів пʼятого покоління F-35, водночас постачання літаків Повітряним Силам України має розтягнутися на чотири роки разом з поточним.

За попередньою інформацією, які начебто підтверджені оборонним відомством Бельгії, у 2026 році Україна може отримати сім винищувачів F-16 (з них чотири використовуються для навчання українських військових), у 2027 — ще п'ять, у 2028 році — вже 14, а у 2029 році — найбільша партія з 27 винищувачів.

Якщо підрахувати, то йдеться загалом про 53 винищувачі F-16.

Водночас експерти нагадали, що за три роки Бельгія не передала жодного винищувача, однак раніше від бельгійських продавців лунали терміни постачання перших літаків у 2025 році. Своєю чергою у Бельгії зауважили, що не оголошували чітких строків передачі винищувачів, оскільки цей процес повʼязаний з посиленням повітряних сил країни.

Варто відзначити, що навряд чи всі більш як пів сотні F-16, які Бельгія нібито планує віддати Україні, будуть у боєздатному стані, і певна частина винищувачів відіграватиме роль донорів запчастин.