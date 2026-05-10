Бельгія може нарешті розпочати постачання винищувачів F-16 Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Бельгія може нарешті розпочати постачання винищувачів F-16 Україні

F-16
Джерело:  Defense Express

Цього року Бельгія може розпочати постачання винищувачів F-16 Україні відповідно до оновленого плану, який підтверджений оборонним відомством країни.

Головні тези:

  • Згідно оновленого плану, Бельгія може передати Україні 53 винищувачі F-16 протягом чотирьох років.
  • Постачання літаків українським Повітряним Силам розпочнеться у 2026 році та може завершитися у 2029 році.

Україна може нарешті отримати F-16 від Бельгії

Як пише Defense Express, посилаючись на Le Vif, передача буде повʼязана із прибуттям вже до бельгійських повітряних сил американських винищувачів пʼятого покоління F-35, водночас постачання літаків Повітряним Силам України має розтягнутися на чотири роки разом з поточним.

За попередньою інформацією, які начебто підтверджені оборонним відомством Бельгії, у 2026 році Україна може отримати сім винищувачів F-16 (з них чотири використовуються для навчання українських військових), у 2027 — ще п’ять, у 2028 році — вже 14, а у 2029 році — найбільша партія з 27 винищувачів.

Якщо підрахувати, то йдеться загалом про 53 винищувачі F-16.

Водночас експерти нагадали, що за три роки Бельгія не передала жодного винищувача, однак раніше від бельгійських продавців лунали терміни постачання перших літаків у 2025 році. Своєю чергою у Бельгії зауважили, що не оголошували чітких строків передачі винищувачів, оскільки цей процес повʼязаний з посиленням повітряних сил країни.

Варто відзначити, що навряд чи всі більш як пів сотні F-16, які Бельгія нібито планує віддати Україні, будуть у боєздатному стані, і певна частина винищувачів відіграватиме роль донорів запчастин.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Барт Де Вевер
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія досі не надала Україні жодного з 30 обіцяних F-16
Бельгія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров заявив, що Бельгія та Іспанія виділяють 2 млрд євро для України
Михайло Федоров
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?