Бельгія може нарешті розпочати постачання винищувачів F-16 Україні

Цього року Бельгія може розпочати постачання винищувачів F-16 Україні відповідно до оновленого плану, який підтверджений оборонним відомством країни.
Головні тези:
- Згідно оновленого плану, Бельгія може передати Україні 53 винищувачі F-16 протягом чотирьох років.
- Постачання літаків українським Повітряним Силам розпочнеться у 2026 році та може завершитися у 2029 році.
Україна може нарешті отримати F-16 від Бельгії
Як пише Defense Express, посилаючись на Le Vif, передача буде повʼязана із прибуттям вже до бельгійських повітряних сил американських винищувачів пʼятого покоління F-35, водночас постачання літаків Повітряним Силам України має розтягнутися на чотири роки разом з поточним.
Якщо підрахувати, то йдеться загалом про 53 винищувачі F-16.
Водночас експерти нагадали, що за три роки Бельгія не передала жодного винищувача, однак раніше від бельгійських продавців лунали терміни постачання перших літаків у 2025 році. Своєю чергою у Бельгії зауважили, що не оголошували чітких строків передачі винищувачів, оскільки цей процес повʼязаний з посиленням повітряних сил країни.
Варто відзначити, що навряд чи всі більш як пів сотні F-16, які Бельгія нібито планує віддати Україні, будуть у боєздатному стані, і певна частина винищувачів відіграватиме роль донорів запчастин.
