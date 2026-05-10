Бельгия может наконец начать поставку истребителей F-16 Украине

В этом году Бельгия может начать поставки истребителей F-16 в Украине в соответствии с обновленным планом, подтвержденным оборонным ведомством страны.
Главные тезисы
- Бельгия готовится начать поставки 53 истребителей F-16 в Украину в рамках обновленного плана, подтвержденного военным ведомством.
- Передача истребителей начнется в 2026 году и завершится к 2029 году, семь F-16 должны поступить в 2026 году и самая большая партия в 2029 году.
Украина может получить F-16 от Бельгии
Как пишет Defense Express, ссылаясь на Le Vif , передача будет связана с прибытием уже в бельгийские воздушные силы американских истребителей пятого поколения F-35, в то же время поставки самолетов Воздушным Силам Украины должны растянуться на четыре года вместе с текущим.
Если подсчитать, то речь идет всего о 53 истребителях F-16.
В то же время эксперты напомнили, что за три года Бельгия не передала ни одного истребителя, однако раньше бельгийских продавцов звучали сроки поставки первых самолетов в 2025 году. В свою очередь в Бельгии отметили, что не объявляли четкие сроки передачи истребителей, поскольку этот процесс связан с усилением воздушных сил страны.
Стоит отметить, что вряд ли все более полусотни F-16, которые Бельгия якобы планирует отдать Украине, будут в боеспособном состоянии и определенная часть истребителей будет играть роль доноров запчастей.
