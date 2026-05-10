Бельгия может наконец начать поставку истребителей F-16 Украине

В этом году Бельгия может начать поставки истребителей F-16 в Украине в соответствии с обновленным планом, подтвержденным оборонным ведомством страны.

Как пишет Defense Express, ссылаясь на Le Vif , передача будет связана с прибытием уже в бельгийские воздушные силы американских истребителей пятого поколения F-35, в то же время поставки самолетов Воздушным Силам Украины должны растянуться на четыре года вместе с текущим.

По предварительной информации, которые якобы подтверждены оборонным ведомством Бельгии, в 2026 году Украина может получить семь истребителей F-16 (из них четыре используются для обучения украинских военных), в 2027 — еще пять, в 2028 году — уже 14, а в 2029 году — самая большая партия из 2026 года.

Если подсчитать, то речь идет всего о 53 истребителях F-16.

В то же время эксперты напомнили, что за три года Бельгия не передала ни одного истребителя, однако раньше бельгийских продавцов звучали сроки поставки первых самолетов в 2025 году. В свою очередь в Бельгии отметили, что не объявляли четкие сроки передачи истребителей, поскольку этот процесс связан с усилением воздушных сил страны.

Стоит отметить, что вряд ли все более полусотни F-16, которые Бельгия якобы планирует отдать Украине, будут в боеспособном состоянии и определенная часть истребителей будет играть роль доноров запчастей.