Бен Аффлек і Метт Деймон потішили фанатів різдвяним подарунком

Голлівудські актори Бен Аффлек і Метт Деймон неочікувано для своїх шанувальників з'явилися у святковому тизері нового кримінального трилера "Зрив" (The Rip). Його опублікувала стримінгова платформа Netflix 25 грудня.

Що відомо про кіноновинку "Зрив" (The Rip)

Згідно з офіційними даними, прем’єра фільму повинна відбутися 16 січня 2026 року — безпосередньо на Netflix.

У центрі сюжету — історія групи поліцейських Маямі, які випадково знаходить мільйони доларів у покинутому сховищі.

Ця неочікувана подія призводить до руйнації довіри та партнерських стосунків всередині самої команди.

Головні ролі дісталися Бену Аффлеку і Метту Деймону. Окрім того, до акторського касту приєдналися:

Стівен Юн ("Сварка", "Ходячі мерці"),

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою"),

Саша Калле ("Флеш"),

Каталіна Сандіно Морено ("Ззовні"),

Скотт Едкінс ("Незаперечний"),

Кайл Чендлер ("Вогні нічної п'ятниці").

Що важливо розуміти, продюсерами стрічки виступили самі Аффлек і Деймон разом із Дані Бернфельд ("Аутсайдери") та Лучіаною Деймон.