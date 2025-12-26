Бен Аффлек и Мэтт Дэймон порадовали фанатов рождественским подарком

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон неожиданно для своих поклонников появились в праздничном тизере нового криминального триллера "Срыв" (The Rip). Его опубликовала стриминговая платформа Netflix 25 декабря.
Главные тезисы
- Режиссером боевика стал американский кинопродюсер Джо Карнахан.
- Продюсерами фильма выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд.
Что известно о киноновинке "Срыв" (The Rip)
Согласно официальным данным, премьера фильма должна состояться 16 января 2026 года — непосредственно на Netflix.
В центре сюжета — история группы полицейских Майами, которые случайно находят миллионы долларов в заброшенном хранилище.
Это неожиданное событие приводит к разрушению доверия и партнерских отношений внутри самой команды.
Главные роли достались Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону. Кроме того, к актерскому касту присоединились:
Стивен Юн ("Ссора", "Ходячие мертвецы"),
Теяна Тейлор ("Одна битва за другой"),
Саша Калле ("Флэш"),
Санта-Каталина Сандино Морено ("Снаружи"),
Скотт Эдкинс ("Неоспоримый"),
Кайл Чендлер ("Огни ночной пятницы").
Что важно понимать, продюсерами фильма выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд ("Аутсайдеры") и Лучианой Дэймон.
