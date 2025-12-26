Бен Аффлек и Мэтт Дэймон порадовали фанатов рождественским подарком

Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон неожиданно для своих поклонников появились в праздничном тизере нового криминального триллера "Срыв" (The Rip). Его опубликовала стриминговая платформа Netflix 25 декабря.

Что известно о киноновинке "Срыв" (The Rip)

Согласно официальным данным, премьера фильма должна состояться 16 января 2026 года — непосредственно на Netflix.

В центре сюжета — история группы полицейских Майами, которые случайно находят миллионы долларов в заброшенном хранилище.

Это неожиданное событие приводит к разрушению доверия и партнерских отношений внутри самой команды.

Главные роли достались Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону. Кроме того, к актерскому касту присоединились:

Стивен Юн ("Ссора", "Ходячие мертвецы"),

Теяна Тейлор ("Одна битва за другой"),

Саша Калле ("Флэш"),

Санта-Каталина Сандино Морено ("Снаружи"),

Скотт Эдкинс ("Неоспоримый"),

Кайл Чендлер ("Огни ночной пятницы").

Что важно понимать, продюсерами фильма выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд ("Аутсайдеры") и Лучианой Дэймон.