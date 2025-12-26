Бен Аффлек и Мэтт Дэймон порадовали фанатов рождественским подарком
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон порадовали фанатов рождественским подарком

Что известно о киноновинке "Срыв" (The Rip)
Голливудские актеры Бен Аффлек и Мэтт Дэймон неожиданно для своих поклонников появились в праздничном тизере нового криминального триллера "Срыв" (The Rip). Его опубликовала стриминговая платформа Netflix 25 декабря.

  • Режиссером боевика стал американский кинопродюсер Джо Карнахан.
  • Продюсерами фильма выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд.

Что известно о киноновинке "Срыв" (The Rip)

Согласно официальным данным, премьера фильма должна состояться 16 января 2026 года — непосредственно на Netflix.

В центре сюжета — история группы полицейских Майами, которые случайно находят миллионы долларов в заброшенном хранилище.

Это неожиданное событие приводит к разрушению доверия и партнерских отношений внутри самой команды.

Главные роли достались Бену Аффлеку и Мэтту Дэймону. Кроме того, к актерскому касту присоединились:

  • Стивен Юн ("Ссора", "Ходячие мертвецы"),

  • Теяна Тейлор ("Одна битва за другой"),

  • Саша Калле ("Флэш"),

  • Санта-Каталина Сандино Морено ("Снаружи"),

  • Скотт Эдкинс ("Неоспоримый"),

  • Кайл Чендлер ("Огни ночной пятницы").

Что важно понимать, продюсерами фильма выступили сами Аффлек и Дэймон вместе с Дани Бернфельд ("Аутсайдеры") и Лучианой Дэймон.

Режиссером напряженного боевика стал американский кинопродюсер Джо Карнахан, известный по фильмам "Козырные тузы" и "Команда "А".

