За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, протягом кількох наступних місяців злочинна армія РФ може розпочати новий масштабний наступ в Україні.

Коли очікувати нового масштабного наступу армії РФ

Годжес припустив, що російські окупанти вже за кілька місяців зможуть посилити наступальні дії на одному з напрямків фронту в Україні.

Однак американський генерал у відставці зазначив, що російським військовим злочинцям наразі не вдасться просунутись на значну відстань.

Я кажу про так званий оперативний маневр. У них є лише здатність продовжувати тотальне виснаження власних сил задля обмежених результатів, — зазначив Ходжес. Поширити

Він припустив, що злочинна армія РФ і надалі буде дотримуватись такої тактики.

Що відомо про вирішення Україною проблем за відсутності допомоги з боку західних партнерів

За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, через дефіцит необхідних комплектуючих до військової техніки, викликаний затримками із допомогою з боку західних партнерів, Україна почала самостійно виготовляти деталі для західної бронетехніки та систем озброєнь.

У матеріалі зазначається, що наразі українські військові використовують велику кількість різних зразків західних систем озброєнь комплектуючі до яких не завжди є взаємозамінними.

Українські інженери у коментарі журналістам видання зазначають, що наразі західні партнери не надають Україні необхідну кількість комплектуючих до власної техніки.

При цьому комплектуючі від США передаються тільки у рамках пакетів військової допомоги, яких може не бути, якщо Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування.

США та їхні союзники все більше стурбовані здатністю України підтримувати свої запаси західного озброєння на полі бою. Збереження зброї має вирішальне значення для боротьби Києва на тлі невизначеності щодо майбутньої військової допомоги США, а також у той час, як Росія збільшує виробництво зброї, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори публікації наголошують, що потреба у запчастинах зараз така, що українські військові у деяких випадках самостійно оплачують їхню доставку.

Хоч США і заявили, що мають намір надати на три місяці запасні частини для обладнання, відправленого в Україну, згідно з опублікованим звітом, у Пентагону немає плану технічного обслуговування наданих Україні Bradley, Stryker і Abrams

Окрім цього зазначається, що пошкоджені німецькі танки Leopard доводиться вивозити за межі України для проведення ремонту.

Коли техніка виходить з ладу або пошкоджується поблизу лінії фронту, механіки або солдати в польових умовах спочатку намагаються її полагодити там. Якщо не можуть, то для ремонту або привозу у свої майстерні відправляють інженерів із прифронтових вузлів. Більш комплексний ремонт проводиться далі на базах, подібних до тієї, що ремонтує M777, або ж зброю і зовсім вивозять із країни, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Для прискорення ремонту пошкодженої західної техніки деякі європейські виробники зброї прагнуть перемістити свої ремонтні центри ближче до лінії фронту.

Наприклад, британська компанія BAE Systems, що виробляє M777, заявила, що веде переговори про ремонт своєї зброї в Україні.

І німецька компанія Rheinmetall, що виробляє деталі для танка Leopard, також заявила, що планує почати ремонт своїх машин в Україні.