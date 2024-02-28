За словами колишнього командувача армії США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, протягом кількох наступних місяців злочинна армія РФ може розпочати новий масштабний наступ в Україні.
Коли очікувати нового масштабного наступу армії РФ
Годжес припустив, що російські окупанти вже за кілька місяців зможуть посилити наступальні дії на одному з напрямків фронту в Україні.
Однак американський генерал у відставці зазначив, що російським військовим злочинцям наразі не вдасться просунутись на значну відстань.
Він припустив, що злочинна армія РФ і надалі буде дотримуватись такої тактики.
Що відомо про вирішення Україною проблем за відсутності допомоги з боку західних партнерів
За інформацією журналістів видання The Wall Street Journal, через дефіцит необхідних комплектуючих до військової техніки, викликаний затримками із допомогою з боку західних партнерів, Україна почала самостійно виготовляти деталі для західної бронетехніки та систем озброєнь.
У матеріалі зазначається, що наразі українські військові використовують велику кількість різних зразків західних систем озброєнь комплектуючі до яких не завжди є взаємозамінними.
Українські інженери у коментарі журналістам видання зазначають, що наразі західні партнери не надають Україні необхідну кількість комплектуючих до власної техніки.
При цьому комплектуючі від США передаються тільки у рамках пакетів військової допомоги, яких може не бути, якщо Конгрес не схвалить запит на додаткове фінансування.
Автори публікації наголошують, що потреба у запчастинах зараз така, що українські військові у деяких випадках самостійно оплачують їхню доставку.
Хоч США і заявили, що мають намір надати на три місяці запасні частини для обладнання, відправленого в Україну, згідно з опублікованим звітом, у Пентагону немає плану технічного обслуговування наданих Україні Bradley, Stryker і Abrams
Окрім цього зазначається, що пошкоджені німецькі танки Leopard доводиться вивозити за межі України для проведення ремонту.
Для прискорення ремонту пошкодженої західної техніки деякі європейські виробники зброї прагнуть перемістити свої ремонтні центри ближче до лінії фронту.
Наприклад, британська компанія BAE Systems, що виробляє M777, заявила, що веде переговори про ремонт своєї зброї в Україні.
І німецька компанія Rheinmetall, що виробляє деталі для танка Leopard, також заявила, що планує почати ремонт своїх машин в Україні.
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