По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, в течение нескольких последующих месяцев преступная армия РФ может начать новое масштабное наступление в Украине.
Когда ждать нового масштабного наступления армии РФ
Годжес предположил, что российские оккупанты уже через несколько месяцев смогут усилить наступательные действия на одном из направлений фронта в Украине.
Однако американский генерал в отставке отметил, что российским военным преступникам пока не удастся продвинуться на значительное расстояние.
Он предположил, что преступная армия РФ и дальше будет придерживаться такой тактики.
Что известно о решении Украиной проблем при отсутствии помощи со стороны западных партнеров
По информации журналистов издания The Wall Street Journal, из-за дефицита необходимых комплектующих к военной технике, вызванного задержками с помощью со стороны западных партнеров, Украина начала самостоятельно изготавливать детали для западной бронетехники и систем вооружений.
В материале отмечается, что сейчас украинские военные используют большое количество разных образцов западных систем вооружений комплектующие к которым не всегда взаимозаменяемы.
Украинские инженеры в комментарии журналистам издания отмечают, что западные партнеры не предоставляют Украине необходимое количество комплектующих к собственной технике.
При этом комплектующие от США передаются только в рамках пакетов военной помощи, которых не может быть, если Конгресс не одобрит запрос на дополнительное финансирование.
Авторы публикации подчеркивают, что потребность в запчастях сейчас такова, что украинские военные в некоторых случаях самостоятельно оплачивают их доставку.
Хотя США и заявили, что намерены предоставить на три месяца запасные части для оборудования, отправленного в Украину, согласно опубликованному отчету, у Пентагона нет плана технического обслуживания предоставленных Украине Bradley, Stryker и Abrams
Кроме того, отмечается, что поврежденные немецкие танки Leopard приходится вывозить за пределы Украины для проведения ремонта.
Для ускорения ремонта поврежденной западной техники некоторые европейские производители оружия стремятся переместить свои ремонтные центры поближе к линии фронта.
К примеру, британская компания BAE Systems, производящая M777, заявила, что ведет переговоры о ремонте своего оружия в Украине.
И немецкая компания Rheinmetall, производящая детали для танка Leopard, также заявила, что планирует начать ремонт своих машин в Украине.
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