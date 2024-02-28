По словам бывшего командующего армией США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса, в течение нескольких последующих месяцев преступная армия РФ может начать новое масштабное наступление в Украине.

Когда ждать нового масштабного наступления армии РФ

Годжес предположил, что российские оккупанты уже через несколько месяцев смогут усилить наступательные действия на одном из направлений фронта в Украине.

Однако американский генерал в отставке отметил, что российским военным преступникам пока не удастся продвинуться на значительное расстояние.

Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть лишь способность продолжать тотальное истощение собственных сил для ограниченных результатов, – отметил Ходжес. Поделиться

Он предположил, что преступная армия РФ и дальше будет придерживаться такой тактики.

Что известно о решении Украиной проблем при отсутствии помощи со стороны западных партнеров

По информации журналистов издания The Wall Street Journal, из-за дефицита необходимых комплектующих к военной технике, вызванного задержками с помощью со стороны западных партнеров, Украина начала самостоятельно изготавливать детали для западной бронетехники и систем вооружений.

В материале отмечается, что сейчас украинские военные используют большое количество разных образцов западных систем вооружений комплектующие к которым не всегда взаимозаменяемы.

Украинские инженеры в комментарии журналистам издания отмечают, что западные партнеры не предоставляют Украине необходимое количество комплектующих к собственной технике.

При этом комплектующие от США передаются только в рамках пакетов военной помощи, которых не может быть, если Конгресс не одобрит запрос на дополнительное финансирование.

США и их союзники все больше озабочены способностью Украины поддерживать свои запасы западного вооружения на поле боя. Сохранение оружия имеет решающее значение для борьбы Киева на фоне неопределенности будущей военной помощи США, а также в то время, как Россия увеличивает производство оружия, - говорится в материале издания. Поделиться

Авторы публикации подчеркивают, что потребность в запчастях сейчас такова, что украинские военные в некоторых случаях самостоятельно оплачивают их доставку.

Хотя США и заявили, что намерены предоставить на три месяца запасные части для оборудования, отправленного в Украину, согласно опубликованному отчету, у Пентагона нет плана технического обслуживания предоставленных Украине Bradley, Stryker и Abrams

Кроме того, отмечается, что поврежденные немецкие танки Leopard приходится вывозить за пределы Украины для проведения ремонта.

Когда техника выходит из строя или повреждается вблизи линии фронта, механики или солдаты в полевых условиях сначала пытаются ее починить там. Если не могут, то для ремонта или привоза в свои мастерские отправляют инженеров из прифронтовых узлов. Более комплексный ремонт проводится дальше на базах, подобных ремонту M777, или оружие и вовсе вывозят из страны, - говорится в материале издания. Поделиться

Для ускорения ремонта поврежденной западной техники некоторые европейские производители оружия стремятся переместить свои ремонтные центры поближе к линии фронта.

К примеру, британская компания BAE Systems, производящая M777, заявила, что ведет переговоры о ремонте своего оружия в Украине.

И немецкая компания Rheinmetall, производящая детали для танка Leopard, также заявила, что планирует начать ремонт своих машин в Украине.