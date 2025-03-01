Березень буде аномальним. Чого очікувати від погоди в Україні

Цьогоріч українцям варто підготуватися до вкрай незвичної весни — вона буде дійсно дуже теплою та сухою. Однак найбільше усіх зможе здивувати саме березень. Про це попереджає Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Якою буде весна 2025 року та погода у березні

Синоптики дійшли висновку, що середня температура повітря за сезон, цілком можливо, буде на два градуси вищою за норму і коливатиметься від 12 градусів на півдні до 10-11 градусів та вище у північних та північно-східних областях.

Найбільш аномальним очікується березень, середня за місяць температура якого буде додатною на всій території країни, і ймовірно, на… понад два градуси більшою за кліматичну норму, — зазначає Віра Балабух. Поширити

Вона також прогнозує, що протягом першого місяця весни середня за температура повітря буде коливатися від 6-7 градусів на півдні до 4-5 градусів і вище у північних, західних областях та на сході країни.

Дуже ймовірно, що температура повітря у північних і західних областях у березні буде такою, як зазвичай у цей час спостерігається на півдні країни, — додала експертка.

Враховуючи той факт, що в південному регіоні у березні середня за добу температура перевищить 5 градусів, то в цьому регіоні вже можна очікувати на початок вегетації рослин.