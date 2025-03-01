Март будет аномальным. Чего ждать от погоды в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Март будет аномальным. Чего ждать от погоды в Украине

весна
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Источник:  УНИАН

В этом году украинцам стоит подготовиться к крайне необычной весне — она будет очень теплой и сухой. Однако больше всех сможет удивить именно март. Об этом предупреждает Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Главные тезисы

  • Март 2025 года может быть теплее более чем на два градуса от климатической нормы на всей территории страны.
  • В целом погодные условия в Украине будут способствовать активной вегетации растений.

Какой будет весна 2025 года и погода в марте

Синоптики пришли к выводу, что средняя температура воздуха за сезон, вполне возможно, будет на два градуса выше нормы и будет колебаться от 12 градусов на юге до 10-11 градусов и выше в северных и северо-восточных областях.

Наиболее аномальным ожидается март, средняя за месяц температура которого будет положительной на всей территории страны, и вероятно, на… два градуса больше климатической нормы, — отмечает Вера Балабух.

Она также прогнозирует, что в течение первого месяца весны средняя температура воздуха будет колебаться от 6-7 градусов на юге до 4-5 градусов и выше в северных, западных областях и на востоке страны.

Очень возможно, что температура воздуха в северных и западных областях в марте будет такой, как обычно в это время наблюдается на юге страны, — добавила эксперт.

Учитывая тот факт, что в южном регионе в марте средняя за сутки температура превысит 5 градусов, то в этом регионе уже можно ожидать начало вегетации растений.

Что важно понимать, в целом на всей территории Украины сформируются условия, способствующие активной вегетации.

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