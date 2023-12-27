Березнева погода. У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Температурний рекорд у Києві

Експерти метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня у столиці зафіксували середньодобову температуру повітря +5,9°С.

Це на 0,1°С вище ніж у 2015 році. За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.

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Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що найближчими днями серйозних опадів не передбачається.

Температура повітря 28-го грудня трохи знизиться: вночі у західних областях -1-5 градусів, на решті території від 2 морозу до 1 тепла.

Вдень у четвер очікується +1+4 градуси, на півдні та в західній частині +4+9 градусів.

У Києві 28-го грудня - без істотних опадів, вітряно, прохолодно. Вночі близько нуля, вдень +2+4 градуси.

31 грудня невеликі опади побігають по північній частині України, а 1-го січня опадів побільшає. Поширити

Відчутніше похолодання орієнтовно передбачається 4-5 січня.