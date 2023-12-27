Березнева погода. У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

Грудень продовжує вражати киян теплом. 26 грудня у столиці зафіксували рекорд середньодобової температури повітря.
Температурний рекорд у Києві
Експерти метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 грудня у столиці зафіксували середньодобову температуру повітря +5,9°С.
Це на 0,1°С вище ніж у 2015 році. За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.
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Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що найближчими днями серйозних опадів не передбачається.
Температура повітря 28-го грудня трохи знизиться: вночі у західних областях -1-5 градусів, на решті території від 2 морозу до 1 тепла.
Вдень у четвер очікується +1+4 градуси, на півдні та в західній частині +4+9 градусів.
У Києві 28-го грудня - без істотних опадів, вітряно, прохолодно. Вночі близько нуля, вдень +2+4 градуси.
Відчутніше похолодання орієнтовно передбачається 4-5 січня.
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