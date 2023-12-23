На фронті через погоду посилилася ще одна проблема — розвідка Британії

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. Це стало ще однією проблемою на фронті.
Британська розвідка виявила ще одну проблему на передовій
Як зазначається у зведенні, цього року м'яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.
Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.
Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.
Яка ситуація на фронті
Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.
Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.
Днями британська розвідка констатувала успіхи України у перехопленні російської "суперзброї" – ракет "Кинджал".
Також британська розвідка розповіла, що протягом останніх тижнів Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.
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