На фронті через погоду посилилася ще одна проблема — розвідка Британії

Протягом останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. Це стало ще однією проблемою на фронті.

Британська розвідка виявила ще одну проблему на передовій

Як зазначається у зведенні, цього року м'яка осінь разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися необробленими через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 December 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/QuZnS31BvK #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4quav0orR0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 23, 2023

Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

Неперевірені звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками, - зазначає розвідка. Поширити

Яка ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Днями британська розвідка констатувала успіхи України у перехопленні російської "суперзброї" – ракет "Кинджал".

Також британська розвідка розповіла, що протягом останніх тижнів Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.