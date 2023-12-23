На фронте из-за погоды усугубилась еще одна проблема — разведка Британии

В последние недели как украинские, так и российские войска страдают от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта. Это явилось еще одной проблемой на фронте.
Британская разведка обнаружила еще одну проблему на передовой
Как отмечается в сводке, в этом году мягкая осень вместе с достаточным количеством еды с полей, которые остались необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов.
Поскольку погода стала холоднее, мыши ищут теплые места в транспортных средствах и оборонных позициях. Как отмечает разведка, грызуны добавят дополнительное давление на боевой дух бойцов на передовой.
Кроме того, грызуны представляют опасность для военного оборудования, перегрызая кабели. Это было зафиксировано в том же районе во время Второй мировой войны.
Какая ситуация на фронте
В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют. В частности, в районе Бахмута и Запорожской области.
Недавно стало известно, что украинские воины отбили у окупантов один из терриконов в районе Горловки Донецкой области. Также бойцам удалось захватить позиции противника.
На днях британская разведка констатировала успехи Украины в перехвате российского "супероружия" - ракет "Кинжал".
Также британская разведка рассказала, что в последние недели Украина переходит к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта.
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