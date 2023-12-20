Якою буде погода в Україні найближчими днями — прогноз синоптиків

Погода в Україні 21-23 грудня: чого чекати

Найближчими днями в нашій країні будуть дощі та мокрий сніг. Попри те, що в ночі очікується невеликий мінус, однак вдень температура буде плюсовою.

21 грудня без істотних опадів, лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні та південному сході країни вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, - розповідають синоптики. Поширити

22 грудня — вітер західний та південно-західний, 5-12 м/с.

Окрім того, наголошується, що 22-23 грудня українцям з більшості областей варто підготуватися до дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь.

В Укргідрометцентрі зазначають, що температура вночі та вдень 22 грудня буде коливатися у діапазоні 0-5° тепла, 23 грудня від 3° морозу до 2° тепла, на півдні вдень 4-9° тепла.

23 грудня в південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хутровина. У суботу в Карпатах часом сніг; температура вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, - йдеться в заяві синоптиків. Поширити

Синоптикиня Наталка Діденко поділилася своїм прогнозом погоди на 21-24 грудня

За її словами, протягом наступних декількох днів температура повітря знизиться.

Експертка зазначає, що 21-го грудня істотних опадів не передбачається.

Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка.

У більшості областей України ще трохи тепліше, завтра +4+8 , на крайньому півдні до +10 градусів. У Києві у четвер очікується ще порівняно тепла погода, до +4 градусів, без істотних опадів. Надалі, 22, 23 та 24 грудня похолоднішає, буде вогко - мокрий сніг та дощ, рвучкий вітер. Поширити

Як прогнозує Наталка Діденко, на Різдво знову очікується потепління.