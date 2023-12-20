Якою буде погода в Україні найближчими днями — прогноз синоптиків

Протягом декількох наступних днів територію України накриють дощі та мокрий сніг, однак загалом зберігатиметься тепла погода.
Погода в Україні 21-23 грудня: чого чекати
Найближчими днями в нашій країні будуть дощі та мокрий сніг. Попри те, що в ночі очікується невеликий мінус, однак вдень температура буде плюсовою.
22 грудня — вітер західний та південно-західний, 5-12 м/с.
Окрім того, наголошується, що 22-23 грудня українцям з більшості областей варто підготуватися до дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь.
В Укргідрометцентрі зазначають, що температура вночі та вдень 22 грудня буде коливатися у діапазоні 0-5° тепла, 23 грудня від 3° морозу до 2° тепла, на півдні вдень 4-9° тепла.
Синоптикиня Наталка Діденко поділилася своїм прогнозом погоди на 21-24 грудня
За її словами, протягом наступних декількох днів температура повітря знизиться.
Експертка зазначає, що 21-го грудня істотних опадів не передбачається.
Хіба що у західних та східних областях подекуди можливий незначний дощ чи мряка.
Як прогнозує Наталка Діденко, на Різдво знову очікується потепління.
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