Какой будет погода в Украине в ближайшие дни — прогноз синоптиков

В течение следующих нескольких дней территорию Украины накроют дожди и мокрый снег, однако в целом будет сохраняться теплая погода.

Погода в Украине 21-23 декабря: чего ожидать

В ближайшие дни в нашей стране будут дожди и мокрый снег. Несмотря на то, что ночью ожидается небольшой минус, однако днем температура будет плюсовой.

21 декабря без существенных осадков, лишь днем на Закарпатье и Прикарпатье снег, местами с дождем, местами гололедица; температура ночью от 4° тепла до -1° мороза, днем 1-6° тепла, на юге и юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, - рассказывают синоптики. Поделиться

22 декабря - ветер западный и юго-западный, 5-12 м/с.

Кроме того, сообщается, что 22-23 декабря украинцам из большинства областей следует подготовиться к дождю и мокрому снегу, местами гололедица.

В Укргидрометцентре отмечают, что температура ночью и днем 22 декабря будет колебаться в диапазоне 0-5° тепла, 23 декабря от 3° мороза до 2° тепла, на юге днем 4-9° тепла.

23 декабря в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с, пушнина. В субботу в Карпатах временами снег; температура ночью 3-8 °, днем 0-5 ° мороза, - сказано в заявлении синоптиков. Поделиться

Синоптик Наталья Диденко поделилась своим прогнозом погоды на 21-24 декабря

По ее словам, в течение следующих нескольких дней температура воздуха снизится.

Эксперт отмечает, что 21 декабря существенных осадков не предвидится, однако в западных и восточных областях иногда возможен незначительный дождь или туман.

В большинстве областей Украины еще немного теплее, завтра +4+8, на крайнем юге до +10 градусов. В Киеве в четверг ожидается еще сравнительно теплая погода до +4 градусов, без существенных осадков. В дальнейшем, 22, 23 и 24 декабря станет холоднее, будет сыро - мокрый снег и дождь, порывистый ветер. Поделиться

Как прогнозирует Наталья Диденко, на Рождество снова ожидается потепление.