Какой будет погода в Украине в ближайшие дни — прогноз синоптиков

В течение следующих нескольких дней территорию Украины накроют дожди и мокрый снег, однако в целом будет сохраняться теплая погода.
Погода в Украине 21-23 декабря: чего ожидать
В ближайшие дни в нашей стране будут дожди и мокрый снег. Несмотря на то, что ночью ожидается небольшой минус, однако днем температура будет плюсовой.
22 декабря - ветер западный и юго-западный, 5-12 м/с.
Кроме того, сообщается, что 22-23 декабря украинцам из большинства областей следует подготовиться к дождю и мокрому снегу, местами гололедица.
В Укргидрометцентре отмечают, что температура ночью и днем 22 декабря будет колебаться в диапазоне 0-5° тепла, 23 декабря от 3° мороза до 2° тепла, на юге днем 4-9° тепла.
Синоптик Наталья Диденко поделилась своим прогнозом погоды на 21-24 декабря
По ее словам, в течение следующих нескольких дней температура воздуха снизится.
Эксперт отмечает, что 21 декабря существенных осадков не предвидится, однако в западных и восточных областях иногда возможен незначительный дождь или туман.
Как прогнозирует Наталья Диденко, на Рождество снова ожидается потепление.
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