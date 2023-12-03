Погода одинаково ограничивает действия украинских военных и преступников армии РФ — спикер ОСУВ "Таврия"

Тяжелые погодные условия значительно ограничивают действия как украинских военных, так и оккупантов преступной армии РФ.
Как погодные условия влияют на ситуацию на фронте
По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, на фронте сохраняется чрезвычайно сложная ситуация.
Несмотря на сумасшедшие потери, российские оккупанты продолжают попытки продвинуться на ряде направлений.
Он отметил рост активности вражеской пехоты на Таврическом направлении, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.
По его словам, украинские военные 55 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
По его словам, активность вражеской авиации в течение суток достаточно низкая. Зафиксировано всего 5 вражеских авиаударов.
В районе Марьинки и Новомихайловки идут бои.
А заявление российских захватчиков, что они продвигаются в Марьинке, отмечает Штупун, не соответствует действительности .
Что известно о ситуации в районе Марьинки
Штупун отметил, что в районе Марьинки Донецкой области украинские военные отразили 11 атак преступной армии РФ и отрицал заявления российских пропагандистов и командование армии РФ о якобы успехах в этом районе.
Кроме того, представитель сказал, с чем связано активное применение захватчиками управляемых авиационных бомб.
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