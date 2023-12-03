Погода одинаково ограничивает действия украинских военных и преступников армии РФ — спикер ОСУВ "Таврия"

Тяжелые погодные условия значительно ограничивают действия как украинских военных, так и оккупантов преступной армии РФ.

Как погодные условия влияют на ситуацию на фронте

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Александра Штупуна, на фронте сохраняется чрезвычайно сложная ситуация.

Несмотря на сумасшедшие потери, российские оккупанты продолжают попытки продвинуться на ряде направлений.

Погода на своей стороне. Это все, что я могу сказать. Грязюка. Везде дожди, вода, поэтому тяжело как нашим защитникам, так и врагу. Поэтому сейчас в основном работает именно пехота. Потому что не вся техника везде может проехать, – подчеркнул Штупун. Поделиться

Он отметил рост активности вражеской пехоты на Таврическом направлении, в частности, в районе Авдеевки Донецкой области.

По его словам, украинские военные 55 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты окупантов вновь увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений всего. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки, – отметил Штупун. Поделиться

По его словам, активность вражеской авиации в течение суток достаточно низкая. Зафиксировано всего 5 вражеских авиаударов.

В районе Марьинки и Новомихайловки идут бои.

А заявление российских захватчиков, что они продвигаются в Марьинке, отмечает Штупун, не соответствует действительности .

Что известно о ситуации в районе Марьинки

Штупун отметил, что в районе Марьинки Донецкой области украинские военные отразили 11 атак преступной армии РФ и отрицал заявления российских пропагандистов и командование армии РФ о якобы успехах в этом районе.

На марьинском направлении отбиты 11 атак. Враг всегда фантазировал, всегда лгал. В этом случае он тоже лжет. Там продолжаются бои как в районе Марьинки, так и в районе Новомихайловки, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия". Поделиться

Кроме того, представитель сказал, с чем связано активное применение захватчиками управляемых авиационных бомб.