Погода однаково обмежує дії українських військових і злочинців армії РФ — речник ОСУВ "Таврія"

Важкі погодні умови значно обмежують дії як українських військових, так і окупантів злочинної армії РФ.
Як погодні умови впливають на ситуацію на фронті
За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, на фронті зберігається надзвичайно складна ситуація.
Попри шалені втрати, російські окупанти продовжують спроби просунутись на низці напрямків.
Він зазначив зростання активності ворожої піхоти на Таврійському напрямку, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.
За його словами, українські військові 55 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.
За його словами, активність ворожої авіації протягом доби доволі низька. Зафіксовано всього 5 ворожих авіаударів.
У районі Мар'їнки та Новомихайлівки точаться бої.
А заява російських загарбників, що вони буцімто просуваються у Мар'їнці, наголошує Штупун, не відповідає дійсності.
Що відомо про ситуацію в районі Мар’їнки
Штупун зазначив, що в районі Мар’їнки на Донеччині українські військові відбили 11 атак злочинної армії РФ та заперечив заяви російських пропагандистів та командування армії РФ про нібито успіхи у цьому районі.
Крім того, речник сказав, з чим пов'язано активне застосування загарбниками керованих авіаційних бомб.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-