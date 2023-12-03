Погода однаково обмежує дії українських військових і злочинців армії РФ — речник ОСУВ "Таврія"

Важкі погодні умови значно обмежують дії як українських військових, так і окупантів злочинної армії РФ.

Як погодні умови впливають на ситуацію на фронті

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, на фронті зберігається надзвичайно складна ситуація.

Попри шалені втрати, російські окупанти продовжують спроби просунутись на низці напрямків.

Погода на своєму боці. Це все, що я можу сказати. Грязюка. Скрізь дощі, вода, тому важко як нашим оборонцям, так і ворогові. Тому зараз в основному працює саме піхота. Тому що не вся техніка скрізь може проїхати, - підкреслив Штупун. Поширити

Він зазначив зростання активності ворожої піхоти на Таврійському напрямку, зокрема, в районі Авдіївки на Донеччині.

За його словами, українські військові 55 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втратив 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки та Мар'їнки, - зазначив Штупун. Поширити

За його словами, активність ворожої авіації протягом доби доволі низька. Зафіксовано всього 5 ворожих авіаударів.

У районі Мар'їнки та Новомихайлівки точаться бої.

А заява російських загарбників, що вони буцімто просуваються у Мар'їнці, наголошує Штупун, не відповідає дійсності.

Що відомо про ситуацію в районі Мар’їнки

Штупун зазначив, що в районі Мар’їнки на Донеччині українські військові відбили 11 атак злочинної армії РФ та заперечив заяви російських пропагандистів та командування армії РФ про нібито успіхи у цьому районі.

На мар'їнському напрямку відбито 11 атак. Ворог завжди фантазував, завжди брехав. У цьому випадку він також бреше. Там тривають бої як в районі Мар'їнки, так і в районі Новомихайлівки, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

Крім того, речник сказав, з чим пов'язано активне застосування загарбниками керованих авіаційних бомб.