Мартовская погода. В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
Категория
Украина
Дата публикации

Мартовская погода. В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Киев
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Источник:  Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Декабрь продолжает поражать киевлян теплом. 26 декабря в столице зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха.

Температурный рекорд в Киеве

Эксперты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 декабря в столице зафиксировали среднюю температуру воздуха +5,9°С.

Это на 0,1 ° С выше, чем в 2015 году. По климатической норме такая температура соответствует концу марта.

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Синоптик Наталья Диденко указывает, что в ближайшие дни серьезных осадков не предполагается.

Температура воздуха 28 декабря немного снизится: ночью в западных областях -1-5 градусов, на остальной территории от 2 мороза до 1 тепла.

Днем в четверг ожидается +1+4, на юге и в западной части +4+9 градусов.

В Киеве 28 декабря - без существенных осадков, ветрено, прохладно. Ночью около нуля, днем +2+4 градуса.

31 декабря небольшие осадки побегают по северной части Украины, а 1 января осадков станет больше.

Более ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 4-5 января.

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