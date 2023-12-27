Мартовская погода. В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Температурный рекорд в Киеве

Эксперты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 декабря в столице зафиксировали среднюю температуру воздуха +5,9°С.

Это на 0,1 ° С выше, чем в 2015 году. По климатической норме такая температура соответствует концу марта.

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Синоптик Наталья Диденко указывает, что в ближайшие дни серьезных осадков не предполагается.

Температура воздуха 28 декабря немного снизится: ночью в западных областях -1-5 градусов, на остальной территории от 2 мороза до 1 тепла.

Днем в четверг ожидается +1+4, на юге и в западной части +4+9 градусов.

В Киеве 28 декабря - без существенных осадков, ветрено, прохладно. Ночью около нуля, днем +2+4 градуса.

31 декабря небольшие осадки побегают по северной части Украины, а 1 января осадков станет больше. Поделиться

Более ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 4-5 января.