Мартовская погода. В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Декабрь продолжает поражать киевлян теплом. 26 декабря в столице зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха.
Температурный рекорд в Киеве
Эксперты метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 декабря в столице зафиксировали среднюю температуру воздуха +5,9°С.
Это на 0,1 ° С выше, чем в 2015 году. По климатической норме такая температура соответствует концу марта.
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Синоптик Наталья Диденко указывает, что в ближайшие дни серьезных осадков не предполагается.
Температура воздуха 28 декабря немного снизится: ночью в западных областях -1-5 градусов, на остальной территории от 2 мороза до 1 тепла.
Днем в четверг ожидается +1+4, на юге и в западной части +4+9 градусов.
В Киеве 28 декабря - без существенных осадков, ветрено, прохладно. Ночью около нуля, днем +2+4 градуса.
Более ощутимое похолодание ориентировочно предполагается 4-5 января.
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