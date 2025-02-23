Берлінале-2025. Оголошено переможців престижного кінофестивалю
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Берлінале-2025. Оголошено переможців престижного кінофестивалю

Відомі переможці Берлінале-2025
Джерело:  online.ua

22 лютого відгриміла довгоочікувана церемонія вручення нагород лауреатам 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. За головний приз "Золотого ведмедя" боролися багато цікавих стрічок, зокрема й українська "Стрічка часу". 

Головні тези:

  • Норвезька стрічка “Мрії” отримала головний приз «Золотий ведмідь» на Берлінале-2025.
  • Український фільм “Стрічка часу” Катерини Горностай здобула увагу кінокритиків, однак залишилася без нагороди.

Відомі переможці Берлінале-2025

Цьогоріч головним тріумфатором стала норвезька стрічка "Мрії" Дага Йохана Хайгеруда.

У центрі сюжету — історія 17-річної юнки, яка закохується у свого викладача французької мови.

Згодом головна героїня наважує написати книгу-сповідь про цей досвід.

Що важливо розуміти, фільм увійшов до трилогії режисера "Секс/Любов/Мрії" та став останнім епізодом.

Чимало кінокритиків багато разів хвалили українську картину "Стрічка часу" Катерини Горностай, однак нагороди вона не отримала.

Щоправда, це не завадило фільму викликати резонанс серед кіноспільноти. Перший показ картини на "Берлінале-2025" зібрав повну залу глядачів та викликав фурор. Присутні після перегляду фільму протягом 10 хвилин аплодували режисерці.

Повний список переможців "Берлінале-2025":

  • "Золотий ведмідь" за "Найкращий фільм" — "Мрії", режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія)

  • "Гран-прі" — "Блакитна стежка", режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди)

  • "Приз журі" — "Послання", режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай)

  • "Найкращий режисер" — "Жити на землі", режисер Мен Хо (Китай)

  • "Найкраща головна роль" — Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" (США)

  • "Найкраща роль другого плану" — Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" (США, Ірландія)

  • "Найкращий сценарій" — "Континенталь 25", режисер Раду Жуде (Румунія)

  • "Приз за видатний художній внесок у створення фільму" — "Крижана вежа", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина)

  • "GWFF Best First Feature Award" — "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)", режисер Ернесто Мартінес Баціо

  • "Найкращий документальний фільм" — "Тримаючи Ліату", режисер Брандон Крамер

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