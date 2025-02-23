Берлінале-2025. Оголошено переможців престижного кінофестивалю

22 лютого відгриміла довгоочікувана церемонія вручення нагород лауреатам 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. За головний приз "Золотого ведмедя" боролися багато цікавих стрічок, зокрема й українська "Стрічка часу".
Головні тези:
- Норвезька стрічка “Мрії” отримала головний приз «Золотий ведмідь» на Берлінале-2025.
- Український фільм “Стрічка часу” Катерини Горностай здобула увагу кінокритиків, однак залишилася без нагороди.
Відомі переможці Берлінале-2025
Цьогоріч головним тріумфатором стала норвезька стрічка "Мрії" Дага Йохана Хайгеруда.
У центрі сюжету — історія 17-річної юнки, яка закохується у свого викладача французької мови.
Згодом головна героїня наважує написати книгу-сповідь про цей досвід.
Що важливо розуміти, фільм увійшов до трилогії режисера "Секс/Любов/Мрії" та став останнім епізодом.
Чимало кінокритиків багато разів хвалили українську картину "Стрічка часу" Катерини Горностай, однак нагороди вона не отримала.
Повний список переможців "Берлінале-2025":
"Золотий ведмідь" за "Найкращий фільм" — "Мрії", режисер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегія)
"Гран-прі" — "Блакитна стежка", режисер Габріель Маскару (Бразилія, Мексика, Чилі, Нідерланди)
"Приз журі" — "Послання", режисер Іван Фунд (Аргентина, Іспанія, Уругвай)
"Найкращий режисер" — "Жити на землі", режисер Мен Хо (Китай)
"Найкраща головна роль" — Роуз Бірн, "Якби у мене були ноги, я б тебе штовхнула" (США)
"Найкраща роль другого плану" — Ендрю Скотт, "Блакитний місяць" (США, Ірландія)
"Найкращий сценарій" — "Континенталь 25", режисер Раду Жуде (Румунія)
"Приз за видатний художній внесок у створення фільму" — "Крижана вежа", режисер Люсіль Хадзіхалілович (Франція, Німеччина)
"GWFF Best First Feature Award" — "Диявол курить (і кладе згорілі сірники в ту саму коробку)", режисер Ернесто Мартінес Баціо
"Найкращий документальний фільм" — "Тримаючи Ліату", режисер Брандон Крамер
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