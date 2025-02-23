Берлінале-2025. Оголошено переможців престижного кінофестивалю

22 лютого відгриміла довгоочікувана церемонія вручення нагород лауреатам 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. За головний приз "Золотого ведмедя" боролися багато цікавих стрічок, зокрема й українська "Стрічка часу".

Відомі переможці Берлінале-2025

Цьогоріч головним тріумфатором стала норвезька стрічка "Мрії" Дага Йохана Хайгеруда.

У центрі сюжету — історія 17-річної юнки, яка закохується у свого викладача французької мови.

Згодом головна героїня наважує написати книгу-сповідь про цей досвід.

Що важливо розуміти, фільм увійшов до трилогії режисера "Секс/Любов/Мрії" та став останнім епізодом.

Чимало кінокритиків багато разів хвалили українську картину "Стрічка часу" Катерини Горностай, однак нагороди вона не отримала.

Щоправда, це не завадило фільму викликати резонанс серед кіноспільноти. Перший показ картини на "Берлінале-2025" зібрав повну залу глядачів та викликав фурор. Присутні після перегляду фільму протягом 10 хвилин аплодували режисерці. Поширити

Повний список переможців "Берлінале-2025":