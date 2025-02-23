Берлинале-2025. Объявлены победители престижного кинофестиваля

22 февраля отгремела долгожданная церемония вручения наград лауреатам 75 Берлинского международного кинофестиваля. За главный приз "Золотого медведя" боролись многие интересные фильмы, в том числе и украинский "Лента времени".
Главные тезисы
- Норвежский фильм "Мечты" получила главный приз "Золотой медведь" на Берлинале-2025.
- "Лента времени" Екатерины Горностай получила внимание кинокритиков, однако осталась без награды.
Известны победители Берлинале-2025
В этом году главным триумфатором стала норвежская лента "Мечты" Дага Йохана Хайгеруда.
В центре сюжета — история 17-летней девушки, которая влюбляется в своего преподавателя французского языка.
Впоследствии главная героиня решает написать книгу-исповедь об этом опыте.
Что важно понимать, фильм вошел в трилогию режиссера "Секс/Любовь/Мечты" и стал последним эпизодом.
Многие кинокритики много раз хвалили украинскую картину "Лента времени" Екатерины Горностай, однако награды она не получила.
Полный список победителей "Берлинале-2025":
"Золотой медведь" за "Лучший фильм" — "Мечты", режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия)
"Гран-при" — "Голубая тропа", режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды)
"Приз жюри" — "Послание", режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)
"Лучший режиссер" — "Жить на земле", режиссер Мэн Хо (Китай)
"Лучшая главная роль" — Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" (США)
"Лучшая роль второго плана" — Эндрю Скотт, "Голубая луна" (США, Ирландия)
"Лучший сценарий" — "Континенталь 25", режиссер Раду Жуде (Румыния)
"Приз за выдающийся художественный вклад в создание фильма" — "Ледяная башня", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия)
"GWFF Best First Feature Award" — "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в ту же коробку)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио
"Лучший документальный фильм" — "Держа Лиату", режиссер Брандон Крамер
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