Берлинале-2025. Объявлены победители престижного кинофестиваля

22 февраля отгремела долгожданная церемония вручения наград лауреатам 75 Берлинского международного кинофестиваля. За главный приз "Золотого медведя" боролись многие интересные фильмы, в том числе и украинский "Лента времени".

Известны победители Берлинале-2025

В этом году главным триумфатором стала норвежская лента "Мечты" Дага Йохана Хайгеруда.

В центре сюжета — история 17-летней девушки, которая влюбляется в своего преподавателя французского языка.

Впоследствии главная героиня решает написать книгу-исповедь об этом опыте.

Что важно понимать, фильм вошел в трилогию режиссера "Секс/Любовь/Мечты" и стал последним эпизодом.

Многие кинокритики много раз хвалили украинскую картину "Лента времени" Екатерины Горностай, однако награды она не получила.

Правда, это не помешало фильму вызвать резонанс среди киносообщества. Первый показ картины на "Берлинале-2025" собрал полный зрительный зал и произвел фурор. Собравшиеся после просмотра фильма в течение 10 минут аплодировали режиссеру. Поделиться

Полный список победителей "Берлинале-2025":