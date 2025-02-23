Берлинале-2025. Объявлены победители престижного кинофестиваля
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Берлинале-2025. Объявлены победители престижного кинофестиваля

Известны победители Берлинале-2025
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Источник:  online.ua

22 февраля отгремела долгожданная церемония вручения наград лауреатам 75 Берлинского международного кинофестиваля. За главный приз "Золотого медведя" боролись многие интересные фильмы, в том числе и украинский "Лента времени".

Главные тезисы

  • Норвежский фильм "Мечты" получила главный приз "Золотой медведь" на Берлинале-2025.
  • "Лента времени" Екатерины Горностай получила внимание кинокритиков, однако осталась без награды.

Известны победители Берлинале-2025

В этом году главным триумфатором стала норвежская лента "Мечты" Дага Йохана Хайгеруда.

В центре сюжета — история 17-летней девушки, которая влюбляется в своего преподавателя французского языка.

Впоследствии главная героиня решает написать книгу-исповедь об этом опыте.

Что важно понимать, фильм вошел в трилогию режиссера "Секс/Любовь/Мечты" и стал последним эпизодом.

Многие кинокритики много раз хвалили украинскую картину "Лента времени" Екатерины Горностай, однако награды она не получила.

Правда, это не помешало фильму вызвать резонанс среди киносообщества. Первый показ картины на "Берлинале-2025" собрал полный зрительный зал и произвел фурор. Собравшиеся после просмотра фильма в течение 10 минут аплодировали режиссеру.

Полный список победителей "Берлинале-2025":

  • "Золотой медведь" за "Лучший фильм" — "Мечты", режиссер Даг Йохан Хеугеруд (Норвегия)

  • "Гран-при" — "Голубая тропа", режиссер Габриэль Маскару (Бразилия, Мексика, Чили, Нидерланды)

  • "Приз жюри" — "Послание", режиссер Иван Фунд (Аргентина, Испания, Уругвай)

  • "Лучший режиссер" — "Жить на земле", режиссер Мэн Хо (Китай)

  • "Лучшая главная роль" — Роуз Бирн, "Если бы у меня были ноги, я бы тебя толкнула" (США)

  • "Лучшая роль второго плана" — Эндрю Скотт, "Голубая луна" (США, Ирландия)

  • "Лучший сценарий" — "Континенталь 25", режиссер Раду Жуде (Румыния)

  • "Приз за выдающийся художественный вклад в создание фильма" — "Ледяная башня", режиссер Люсиль Хадзихалилович (Франция, Германия)

  • "GWFF Best First Feature Award" — "Дьявол курит (и кладет сгоревшие спички в ту же коробку)", режиссер Эрнесто Мартинес Бацио

  • "Лучший документальный фильм" — "Держа Лиату", режиссер Брандон Крамер

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