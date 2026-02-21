Берлінале-2026. Українська документалка "Сліди" перемогла у програмі "Панорама"

Український фільм "Сліди" Аліси Коваленко і Марисі Нікітюк став найкращою документальною стрічкою програми "Панорама" 76-го Берлінського кінофестивалю.
Головні тези:
- Фільм "Сліди" переміг у програмі "Панорама" на Берлінале-2026, що стало першою головною нагородою для українського фільму в цій секції за всю історію участі.
- У стрічці "Сліди" розповідається історія шести українських жінок, які пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення.
Фільм “Сліди” став переможцем Берлінале-2026
Церемонія нагородження відбудеться в неділю, 22 лютого. Це перша головна нагорода для українського фільму в цій секції за всю історію участі українських стрічок.
Переможця "Панорами" завжди визначають за результатами глядацького голосування у двох номінаціях: ігровий та документальний фільм.
У документальній секції "Панорами" цьогоріч було 12 фільмів. Голосували 26500 глядачів.
У 2000-х в цій програмі брали участь фільми Кіри Муратової "Другорядні люди" (2001) та "Лист в Америку" (короткий метр, 2000) і короткометражний фільм Тараса Томенка "Тир" (2001). А ще раніше — "Тисмениця" Нелі Пасічник (1996), "Голос трави" Наталі Мотузко (1995) та "Як молоді ми були" Михайла Белікова (1985).
Переможців основного конкурсу Берлінале оголосять ввечері 21 лютого у фестивальному палаці. Цьогоріч в усіх програмах Берлінале було три фільми: окрім "Слідів", два фільми у ретроспективних програмах — відреставрований "Кришталевий палац" Григорія Гричера 1934 року у програмі класики та "Розпад" Михайла Белікова у тематичній ретроспективі про 90-ті.
У стрічці зібрали шість історій українських жінок, які з 2014 року пережили сексуальне насильство на Донбасі, Херсонщині та Київщині внаслідок російського вторгнення.
Співрежисерками фільму є Аліса Коваленко, відома за стрічками "Ми не згаснемо" і "З любов'ю з фронту", та Марися Нікітюк, яка працювала над такими фільмами, як "Коли падають дерева" і "Я — Ніна".
"Сліди" продюсували Ольга Брегман та Наталія Лібет через їхню незалежну продюсерську компанію 2Brave Productions. Він створений у копродукції України та Польщі, а ще на стадії виробництва стрічку придбав французький мовник ARTE France.
