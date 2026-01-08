Український фільм "2000 метрів до Андріївки" став номінантом премії Гільдії режисерів США

Оголосили номінантів на премію американської Гільдії режисерів (Directors Guild of America, DGA) за 2025 рік. У категорії "Документальне кіно" — фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова.

"2000 метрів до Андріївки" Чернова став номінантом премії Гільдії режисерів США

Список з'явився 7 січня на сайті гільдії.

Разом із роботою Чернова за відзнаку змагатимуться документальні фільми The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Mistress Dispeller та Cover-Up.

Церемонія вручення 78-ї щорічної премії DGA Awards відбудеться 7 лютого 2026 року в готелі The Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз.

Для Мстислава Чернова це вже друга номінація — у 2024 році він отримав премію Гільдії режисерів США за фільм "20 днів у Маріуполі".

У 2025 році нагороду в цій самій категорії отримала стрічка "Порцелянова війна" американця Брендана Белломо та харків'янина Слави Леонтьєва — про трьох митців, які зустрічають повномасштабне вторгнення в Харкові та вирішують залишитися, щоб захищати місто.

Повний список номінантів на премії Гільдії кінорежисерів

Драматичні серіали

Ліза Джонсон, "Дипломатка" (Amagansett)

Аманда Марсаліс, "Пітт" (6:00 P.M.)

Янус Мец Педерсен, "Андор" (Who Are You?)

Бен Стіллер, "Розрив" (Cold Harbor)

Джон Веллс, "Пітт" (7:00 A.M.)

Комедійні серіали

Люсія Аньєлло, "Хитрощі" (A Slippery Slope)

Джанікса Браво, "Ведмідь" (Worms)

Сет Роген та Еван Голдберг, "Кіностудія" (The Oner)

Крістофер Сторер, "Ведмідь" (Bears)

Майк Вайт, "Білий лотос" (Denials)

Мінісеріали та антології

Джейсон Бейтман, "Чорний кролик" (The Black Rabbits)

Антоніо Кампос, "Звір у мені" (Sick Puppy)

Леслі Лінка Глаттер, "Нульовий день" (Episode 6)

Шеннон Мерфі, Dying for Sex (It’s Not That Serious)

Аллі Паньків, "Чорне дзеркало" (Common People)

Телевізійні фільми

Джессі Армстронг, Mountainhead

Стівен Чбоскі, "Бабуні"

Скотт Деріксон, "Ущелина"

Майкл Морріс, "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"

Кайл Ньюачек, "Щасливчик Гілмор 2"

Документальне кіно

Мстислав Чернов, "2000 метрів до Андріївки"

Джіта Гандбайр, "Ідеальна сусідка" (The Perfect Neighbor)

Сара Хакі та Мохаммадреза Ейні, Cutting Through Rocks

Елізабет Ло, Mistress Dispeller

Лора Пойтрас та Марк Обенгаус, Cover-Up

Документальний серіал / новини