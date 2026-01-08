Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" стал номинантом премии Гильдии режиссеров США

Объявили номинантов на премию американской Гильдии режиссеров (Directors Guild of America, DGA) за 2025 год. В категории "Документальное кино" - фильм "2000 метров к Андреевке" украинского режиссера Мстислава Чернова.

Список появился 7 января на сайте гильдии.

Вместе с работой Чернова будут бороться документальные фильмы The Perfect Neighbor, Cutting Through Rocks, Mistress Dispeller и Cover-Up.

Церемония вручения 78-й ежегодной премии DGA Awards состоится 7 февраля 2026 года в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз.

Для Мстислава Чернова это уже вторая номинация — в 2024 году он получил премию Гильдии режиссеров США за фильм "20 дней в Мариуполе".

В 2025 году награду в этой же категории получила лента "Фарфоровая война" американца Брендана Белломо и харьковчанина Славы Леонтьева — о трех художниках, встречающих полномасштабное вторжение в Харькове и решающих остаться, чтобы защищать город.

Полный список номинантов на премии Гильдии кинорежиссеров

Драматические сериалы

Лиза Джонсон, "Дипломатка" (Amagansett)

Аманда Марсалис, "Питт" (6:00 PM)

Янус Мец Педерсен, "Андор" (Who Are You?)

Бен Стиллер, "Разрыв" (Cold Harbor)

Джон Уэллс, "Питт" (7:00 AM)

Комедийные сериалы

Люсия Аньелло, "Уловки" (A Slippery Slope)

Джаникса Браво, "Медведь" (Worms)

Сет Роген и Эван Голдберг, "Киностудия" (The Oner)

Кристофер Сторер, "Медведь" (Bears)

Майк Уайт, "Белый лотос" (Denials)

Минисериалы и антологии

Джейсон Бейтман, "Черный кролик" (The Black Rabbits)

Антонио Кампос, "Зверь во мне" (Sick Puppy)

Лесли Линка Глаттер, "Нулевой день" (Episode 6)

Шэннон Мерфи, Dying for Sex (It's Not That Serious)

Алли Панькив, "Черное зеркало" (Common People)

Телевизионные фильмы

Джесси Армстронг, Mountainhead

Стивен Чбоски, "Бабушки"

Скотт Дериксон, "Ущелье"

Майкл Моррис, "Бриджит Джонс: Влюблена в парня"

Кайл Ньюачек, "Счастливчик Гилмор 2"

Документальное кино

Мстислав Чернов, "2000 метров к Андреевке"

Джита Гандбайр, "Идеальная соседка" (The Perfect Neighbor)

Сара Хаки и Мохаммадреза Эйни, Cutting Through Rocks

Элизабет Ло, Mistress Dispeller

Лора Пойтрас и Марк Обенгаус, Cover-Up

Документальный сериал / новости