Берлинале-2026. Украинская документалка "Следы" победила в программе "Панорама"
Категория
Культура
Дата публикации

Берлинале-2026. Украинская документалка "Следы" победила в программе "Панорама"

"Следы"
Читати українською
Источник:  Суспільне. Культура

Украинский фильм "Следы" Алисы Коваленко и Марыси Никитюк стал лучшей документальной лентой программы "Панорама" 76-го Берлинского кинофестиваля.

Главные тезисы

  • Фильм Следы рассказывает историю шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие в результате российского вторжения.
  • Победа фильма Следы на Берлинале-2026 стала первой главной наградой украинского фильма в этой секции за всю историю участия.

Фильм "Следы" стал победителем Берлинале-2026

Церемония награждения состоится в воскресенье, 22 февраля. Это первая главная награда для украинского фильма в этой секции за всю историю участия украинских фильмов.

Победителя "Панорамы" всегда определяют по результатам зрительского голосования в двух номинациях: игровой и документальный фильм.

В документальной секции "Панорамы" в этом году было 12 фильмов. Голосовали 26 500 зрителей.

В 2016 году в "Панораме" принимал участие документальный фильм Мантаса Кведаравичуса "Мариуполис", в 2018 — дебютная лента Марыси Никитюк "Когда падают деревья", в 2022 — "Клондайк" Марины Эр Горбач, в 2023 — "Тени Нояшь" Романа Любого, в 2024 — документальный фильм "Немножко чужая" Светланы Лищинской.

В 2000-х в этой программе принимали участие фильмы Киры Муратовой "Второстепенные люди" (2001) и "Письмо в Америку" (короткий метр, 2000) и короткометражный фильм Тараса Томенко "Тир" (2001). А еще раньше — "Тисменица" Нели Пасечник (1996), "Голос травы" Натали Мотузко (1995) и "Как молодые мы были" Михаила Беликова (1985).

Победители основного конкурса Берлинале объявят вечером 21 февраля в фестивальном дворце. В этом году во всех программах Берлинале было три фильма: кроме "Следов", два фильма в ретроспективных программах — отреставрированный "Хрустальный дворец" Григория Гричера в 1934 году в программе классики и "Распад" Михаила Беликова в тематической ретроспективе о 90-х.

В ленте собрали шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсоне и Киевщине в результате российского вторжения.

Сорежиссерами фильма является Алиса Коваленко, известная по лентам "Мы не угаснем" и "С любовью с фронта", и Марися Никитюк, работавшая над такими фильмами, как "Когда падают деревья" и "Я — Нина".

"Следы" продюсировали Ольга Брегман и Наталья Либет через их независимую продюсерскую компанию 2Brave Productions. Он создан в копродукции Украины и Польши, а еще на стадии производства фильм приобрел французский вещатель ARTE France.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фильм "Тихое наводнение" стал лауреатом кинофестиваля IDFA
фильм
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" стал номинантом премии Гильдии режиссеров США
Чернов
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский фильм "Игра на перехват" выходит на большие экраны — трейлер
Почему важно посмотреть фильм "Игра на перехват"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?