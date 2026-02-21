Берлинале-2026. Украинская документалка "Следы" победила в программе "Панорама"

Украинский фильм "Следы" Алисы Коваленко и Марыси Никитюк стал лучшей документальной лентой программы "Панорама" 76-го Берлинского кинофестиваля.
Главные тезисы
- Фильм Следы рассказывает историю шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие в результате российского вторжения.
- Победа фильма Следы на Берлинале-2026 стала первой главной наградой украинского фильма в этой секции за всю историю участия.
Фильм "Следы" стал победителем Берлинале-2026
Церемония награждения состоится в воскресенье, 22 февраля. Это первая главная награда для украинского фильма в этой секции за всю историю участия украинских фильмов.
Победителя "Панорамы" всегда определяют по результатам зрительского голосования в двух номинациях: игровой и документальный фильм.
В документальной секции "Панорамы" в этом году было 12 фильмов. Голосовали 26 500 зрителей.
В 2000-х в этой программе принимали участие фильмы Киры Муратовой "Второстепенные люди" (2001) и "Письмо в Америку" (короткий метр, 2000) и короткометражный фильм Тараса Томенко "Тир" (2001). А еще раньше — "Тисменица" Нели Пасечник (1996), "Голос травы" Натали Мотузко (1995) и "Как молодые мы были" Михаила Беликова (1985).
Победители основного конкурса Берлинале объявят вечером 21 февраля в фестивальном дворце. В этом году во всех программах Берлинале было три фильма: кроме "Следов", два фильма в ретроспективных программах — отреставрированный "Хрустальный дворец" Григория Гричера в 1934 году в программе классики и "Распад" Михаила Беликова в тематической ретроспективе о 90-х.
В ленте собрали шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсоне и Киевщине в результате российского вторжения.
Сорежиссерами фильма является Алиса Коваленко, известная по лентам "Мы не угаснем" и "С любовью с фронта", и Марися Никитюк, работавшая над такими фильмами, как "Когда падают деревья" и "Я — Нина".
"Следы" продюсировали Ольга Брегман и Наталья Либет через их независимую продюсерскую компанию 2Brave Productions. Он создан в копродукции Украины и Польши, а еще на стадии производства фильм приобрел французский вещатель ARTE France.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-