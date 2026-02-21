Берлинале-2026. Украинская документалка "Следы" победила в программе "Панорама"

Фильм "Следы" стал победителем Берлинале-2026

Церемония награждения состоится в воскресенье, 22 февраля. Это первая главная награда для украинского фильма в этой секции за всю историю участия украинских фильмов.

Победителя "Панорамы" всегда определяют по результатам зрительского голосования в двух номинациях: игровой и документальный фильм.

В документальной секции "Панорамы" в этом году было 12 фильмов. Голосовали 26 500 зрителей.

В 2016 году в "Панораме" принимал участие документальный фильм Мантаса Кведаравичуса "Мариуполис", в 2018 — дебютная лента Марыси Никитюк "Когда падают деревья", в 2022 — "Клондайк" Марины Эр Горбач, в 2023 — "Тени Нояшь" Романа Любого, в 2024 — документальный фильм "Немножко чужая" Светланы Лищинской. Поделиться

В 2000-х в этой программе принимали участие фильмы Киры Муратовой "Второстепенные люди" (2001) и "Письмо в Америку" (короткий метр, 2000) и короткометражный фильм Тараса Томенко "Тир" (2001). А еще раньше — "Тисменица" Нели Пасечник (1996), "Голос травы" Натали Мотузко (1995) и "Как молодые мы были" Михаила Беликова (1985).

Победители основного конкурса Берлинале объявят вечером 21 февраля в фестивальном дворце. В этом году во всех программах Берлинале было три фильма: кроме "Следов", два фильма в ретроспективных программах — отреставрированный "Хрустальный дворец" Григория Гричера в 1934 году в программе классики и "Распад" Михаила Беликова в тематической ретроспективе о 90-х.

В ленте собрали шесть историй украинских женщин, которые с 2014 года пережили сексуальное насилие на Донбассе, Херсоне и Киевщине в результате российского вторжения.

Сорежиссерами фильма является Алиса Коваленко, известная по лентам "Мы не угаснем" и "С любовью с фронта", и Марися Никитюк, работавшая над такими фильмами, как "Когда падают деревья" и "Я — Нина".

"Следы" продюсировали Ольга Брегман и Наталья Либет через их независимую продюсерскую компанию 2Brave Productions. Он создан в копродукции Украины и Польши, а еще на стадии производства фильм приобрел французский вещатель ARTE France.