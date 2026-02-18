Украинский фильм "Игра на перехват" выходит на большие экраны — трейлер
Украинский фильм "Игра на перехват" выходит на большие экраны — трейлер

Почему важно посмотреть фильм "Игра на перехват"
Уже 19 февраля во всех кинотеатрах Украины зрители смогут насладиться фильмом "Игра на перехват". Она объединила в себе сразу несколько важных актуальных тем, прежде всего, полномасштабной российско-украинской войны и футбола.

  • Главные герои Николай и Сергей Михайленко.
  • В центре сюжета – история братьев, которых не смогла сломать даже война.

Это новая долгожданная работа украинского спортивного репортера и режиссера Владимира Мулы.

Он известен зрителям уже 4 своими полнометражными документальными фильмами: "Американская мечта" (2015), "Американская мечта. В поисках правды" (2016), "ЮКИ" (2020) и "Нация футбола" (2021).

"Игра на перехват" — документальный фильм, главная цель которого исследовать и показать неожиданную связь военного времени между украинскими военными и футболистами через реальную историю братьев Михайленко:

  • Сергея — командира мобильной огневой группы ПВО;

  • Николая — игрока Олимпийской сборной Украины по футболу.

Кроме того, указано, что к созданию нового документального фильма были привлечены главный тренер олимпийской футбольной сборной Руслан Ротань, врач сборной Максим Бецко и аналитик сборной Евгений Гресь.

К слову, в тандеме с британцем Алексом Гейлом Владимир Мула также снял документальный сериал "Футбол должно продолжаться" (2023) о физическом и психологическом состоянии футболистов донецкого "Шахтера" в период их участия в Лиге чемпионов на фоне полномасштабной войны в Украине.

Два года назад он завоевал престижную награду Sports Emmy Awards.

