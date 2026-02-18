Український фільм "Гра на перехоплення" виходить на великі екрани — трейлер

Уже 19 лютого в усіх кінотеатрах України глядачі зможуть насолодитися стрічкою "Гра на перехоплення". Вона об'єднала в собі одразу кілька важливих актуальних тем, насамперед повномасштабної російсько-української війни та футболу.

Чому важливо подивитис стрічку “Гра на перехоплення”

Це нова довгоочікувана робота українського спортивного репортера і режисера Володимира Мули.

Він відомий глядачам уже 4 своїми повнометражними документальними фільмами: "Американська мрія" (2015), "Американська мрія. У пошуках правди" (2016), "ЮКІ" (2020) та "Нація футболу" (2021).

“Гра на перехоплення” — документальна стрічка, головна мета якої дослідити та показати неочікуваний зв`язок воєнного часу між українськими військовими та футболістами через реальну історію братів Михайленків:

Сергія — командира мобільної вогневої групи ППО;

Миколи — гравця Олімпійської збірної України з футболу.

Окрім того, наголошується, що до створення нового документального фільму були залучені головний тренер олімпійської футбольної збірної Руслан Ротань, лікар збірної Максим Бецко та аналітик збірної Євген Гресь.

До слова, у тандемі з британцем Алексом Ґейлом Володимир Мула також зняв документальний серіал "Футбол має тривати" (2023) про фізичний та психологічний стан футболістів донецького "Шахтаря" у період їхньої участі в Лізі чемпіонів на тлі повномасштабної війни в Україні.

Два роки тоуму він отримав престижну нагороду Sports Emmy Awards.