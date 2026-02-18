Український фільм "Гра на перехоплення" виходить на великі екрани — трейлер

Уже 19 лютого в усіх кінотеатрах України глядачі зможуть насолодитися стрічкою "Гра на перехоплення". Вона об'єднала в собі одразу кілька важливих актуальних тем, насамперед повномасштабної російсько-української війни та футболу.
Головні тези:
- Головні герої — Микола та Сергій Михайленки.
- У центрі сюжету — історія братів, яких не змогла зламати навіть війна.
Чому важливо подивитис стрічку “Гра на перехоплення”
Це нова довгоочікувана робота українського спортивного репортера і режисера Володимира Мули.
Він відомий глядачам уже 4 своїми повнометражними документальними фільмами: "Американська мрія" (2015), "Американська мрія. У пошуках правди" (2016), "ЮКІ" (2020) та "Нація футболу" (2021).
“Гра на перехоплення” — документальна стрічка, головна мета якої дослідити та показати неочікуваний зв`язок воєнного часу між українськими військовими та футболістами через реальну історію братів Михайленків:
Сергія — командира мобільної вогневої групи ППО;
Миколи — гравця Олімпійської збірної України з футболу.
Окрім того, наголошується, що до створення нового документального фільму були залучені головний тренер олімпійської футбольної збірної Руслан Ротань, лікар збірної Максим Бецко та аналітик збірної Євген Гресь.
До слова, у тандемі з британцем Алексом Ґейлом Володимир Мула також зняв документальний серіал "Футбол має тривати" (2023) про фізичний та психологічний стан футболістів донецького "Шахтаря" у період їхньої участі в Лізі чемпіонів на тлі повномасштабної війни в Україні.
Два роки тоуму він отримав престижну нагороду Sports Emmy Awards.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-