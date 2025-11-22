Украинский фильм "Тихое наводнение" стал лауреатом кинофестиваля IDFA

Фильм "Тихое наводнение" Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил награду за лучшую операторскую работу на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA).

Мировая премьера ленты, созданной продюсерами Кариной Костиной и Евгением Рачковским (кинокомпания ТАБОР), состоялась 16 ноября в главном конкурсе IDFA, куда в этом году было отобрано только 12 сильнейших документальных фильмов мира.

Международное жюри наградило фильм одним из самых престижных наград фестиваля, отметив как художественное совершенство, так и уникальный взгляд на Украину:

Нас тронула красота изображений, что усиливает красоту земли, природы и ее обитателей. В стране, где война является реальностью уже более века, мы встречаем закрытое религиозное сообщество, сохранившее пацифистскую позицию.

По словам членов жюри, несмотря на то, что фильм снимали четверо операторов, фильм сохранил поразительную визуальную целостность — каждый кадр является отдельным полотном.

Сюжет ленты погружает зрителя в жизнь закрытого религиозного сообщества, проживающего на берегах Днестра — в месте, где природа и история постоянно испытывают человеческую стойкость. Их мирный мир разрушают регулярные наводнения, а затем полномасштабная война. Поделиться

В этих двух стихиях — естественной и человеческой — фильм находит параллели, показывая, как повторение катастроф формирует память и общую идентичность общины.

Продюсер фильма и режиссер после окончания съемок "Памфира" решили создать документальный фильм.