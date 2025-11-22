Украинский фильм "Тихое наводнение" стал лауреатом кинофестиваля IDFA

Фильм "Тихое наводнение" Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил награду за лучшую операторскую работу на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме (IDFA).
Главные тезисы
- Фильм "Тихое наводнение" стал лауреатом кинофестиваля IDFA за лучшую операторскую работу, отражая жизнь закрытого религиозного сообщества на берегах Днестра.
- Лента создает объективный и глубокий взгляд на Украину через уникальные визуальные образы, показывая реакцию общины на наводнения и войну.
Фильм "Тихое наводнение" получил награду за лучшую операторскую работу
Мировая премьера ленты, созданной продюсерами Кариной Костиной и Евгением Рачковским (кинокомпания ТАБОР), состоялась 16 ноября в главном конкурсе IDFA, куда в этом году было отобрано только 12 сильнейших документальных фильмов мира.
Международное жюри наградило фильм одним из самых престижных наград фестиваля, отметив как художественное совершенство, так и уникальный взгляд на Украину:
Нас тронула красота изображений, что усиливает красоту земли, природы и ее обитателей. В стране, где война является реальностью уже более века, мы встречаем закрытое религиозное сообщество, сохранившее пацифистскую позицию.
По словам членов жюри, несмотря на то, что фильм снимали четверо операторов, фильм сохранил поразительную визуальную целостность — каждый кадр является отдельным полотном.
В этих двух стихиях — естественной и человеческой — фильм находит параллели, показывая, как повторение катастроф формирует память и общую идентичность общины.
Продюсер фильма и режиссер после окончания съемок "Памфира" решили создать документальный фильм.
И вот, через пять лет работы, у нас уже есть премьера на IDFA и награда за лучшую операторскую работу. "Тихое Наводнение" — это невероятный вклад всей команды фильма, волонтеров, наших партнеров и ко-продюсеров. Мы благодарны каждому фонду за поддержку, ведь без нее мы не смогли бы реализовать этот проект.
