Український фільм "Тиха повінь" став лауреатом кінофестивалю IDFA
Український фільм "Тиха повінь" став лауреатом кінофестивалю IDFA

Тиха повінь
Джерело:  Держкіно

Фільм "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука отримав нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі документальних фільмів в Амстердамі (IDFA).

Головні тези:

  • Фільм “Тиха повінь” став лауреатом кінофестивалю IDFA за найкращу операторську роботу.
  • У стрічці відображено життя закритої релігійної спільноти на берегах Дністра та їхню реакцію на повені та війну.
  • Україна показана через об'єктивний та глибокий погляд операторів, які створили вражаючі візуальні образи.

Фільм "Тиха повінь" отримав нагороду за найкращу операторську роботу 

Світова прем’єра стрічки, створеної продюсерами Каріною Костиною та Євгеном Рачковським (кінокомпанія ТАБОР), відбулася 16 листопада у головному конкурсі IDFA куди цього року було відібрано лише 12 найсильніших документальних фільмів світу.

Міжнародне журі нагородило фільм однією з найпрестижніших відзнак фестивалю, відзначивши як художню довершеність, так і унікальний погляд на Україну:

Нас зворушила краса зображень, що підсилює красу землі, природи та її мешканців. У країні, де війна є реальністю вже понад століття, ми зустрічаємо закриту релігійну спільноту, яка зберегла пацифістську позицію.

За словами членів журі, попри те, що стрічку знімали четверо операторів, фільм зберіг вражаючу візуальну цілісність — кожен кадр є окремим полотном.

Сюжет стрічки занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра — у місці, де природа й історія невпинно випробовують людську стійкість. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом — повномасштабна війна.

У цих двох стихіях — природній і людській — фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

Продюсерка фільму та режисер після закінчення зйомок "Памфіра" вирішили створити документальний фільм.

І от, через п’ять років роботи, ми вже маємо прем’єру на IDFA та нагороду за найкращу операторську роботу. "Тиха Повінь" — це неймовірний внесок усієї команди фільму, волонтерів, наших партнерів і ко-продюсерів. Ми надзвичайно вдячні кожному фонду за підтримку, адже без неї ми не змогли б реалізувати цей проєкт.

Фільм "2000 метрів до Андріївки" Чернова вийде в український прокат — коли саме
Український фільм "Ти — космос" став переможцем кінофестивалю у Чехії
Український фільм "Антарктида" б'є рекорди у прокаті
"Антарктида"

