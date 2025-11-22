Український фільм "Тиха повінь" став лауреатом кінофестивалю IDFA

Фільм "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука отримав нагороду за найкращу операторську роботу на Міжнародному фестивалі документальних фільмів в Амстердамі (IDFA).

Фільм "Тиха повінь" отримав нагороду за найкращу операторську роботу

Світова прем’єра стрічки, створеної продюсерами Каріною Костиною та Євгеном Рачковським (кінокомпанія ТАБОР), відбулася 16 листопада у головному конкурсі IDFA куди цього року було відібрано лише 12 найсильніших документальних фільмів світу.

Міжнародне журі нагородило фільм однією з найпрестижніших відзнак фестивалю, відзначивши як художню довершеність, так і унікальний погляд на Україну:

Нас зворушила краса зображень, що підсилює красу землі, природи та її мешканців. У країні, де війна є реальністю вже понад століття, ми зустрічаємо закриту релігійну спільноту, яка зберегла пацифістську позицію.

За словами членів журі, попри те, що стрічку знімали четверо операторів, фільм зберіг вражаючу візуальну цілісність — кожен кадр є окремим полотном.

Сюжет стрічки занурює глядача у життя закритої релігійної спільноти, що мешкає на берегах Дністра — у місці, де природа й історія невпинно випробовують людську стійкість. Їхній мирний світ руйнують регулярні повені, а згодом — повномасштабна війна. Поширити

У цих двох стихіях — природній і людській — фільм знаходить паралелі, показуючи, як повторення катастроф формує пам’ять і спільну ідентичність громади.

Продюсерка фільму та режисер після закінчення зйомок "Памфіра" вирішили створити документальний фільм.