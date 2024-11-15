Без лісів та льодовиків. В ООН шокували прогнозом щодо змін клімату
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Без лісів та льодовиків. В ООН шокували прогнозом щодо змін клімату

Наслідки кліматичних змін
Джерело:  The Guardian

Кліматологи з ООН попереджають, що світова спільнота не сприймає достатньо серйозно наслідки кліматичних змін, які вже невдовзі призведуть до повного зникнення лісів у Південній Америці та льодовиків у Гренландії. 

Головні тези:

  • Наслідки кліматичних змін включають повне зникнення лісів у Південній Америці та льодовиків у Гренландії.
  • Запобігання кліматичній катастрофі вимагає скорочення викидів парникових газів на 9% щороку.
  • Екстремальні погодні умови, посухи та лісові пожежі вже призводять до погіршення стану екосистем на планеті.
  • Прогнозоване танення льодовиків та зростання обсягів шкідливих викидів вуглекислого газу ставлять під загрозу екологічну стабільність планети.
  • Необхідно негайно приймати заходи на всіх рівнях, щоб досягти  цілей Парижської кліматичної угоди.

Які наслідки кліматичних змін прогнозують в ООН

В ООН зазначають, що для запобігання кліматичній катастрофі людству необхідно щороку скорочувати викиди парникових газів на 9%.

Підкреслюється, що різні райони планети вже страждають від екстремальних посух, повеней та масштабних лісових пожеж.

Так, у 2023 році ліси, рослини та грунт майже припинили поглинання вуглецю.

За словами кліматологів, це призведе до того, що запобігти кліматичній катастрофі на планеті із кожним роком буде дедалі важче.

Ризик того, що ці переломні моменти прискорять зміну клімату, — це те, до чого слід поставитися дуже серйозно. Наведу лише два приклади: деякі люди кажуть, що ми можемо дійти до ситуації, коли ліс Амазонки незворотно перетвориться на савану, або що Гренландія і західна Антарктида розтануть, — попереджає генсек ООН Антоніу Гутерреш.

В ООН видали загрозливий прогноз щодо наслідків глобальних змін клімату
Танення льодовиків

За результатами останніх досліджень, в науковців викликає занепокоєння погіршення стабільності функціонування екосистем на планеті.

До 2030 року ми повинні щороку скорочувати викиди на 9%. На жаль, минулого року все ще спостерігалося зростання на 1,3%, що означає, що або ми повністю приймаємо відчуття терміновості на рівні урядів, корпорацій та інших ключових генераторів зміни клімату, або ми ризикуємо не лише перевищити 1,5 градуса за Цельсієм, але зрештою перевищить два градуси, — підкреслює Гутерреш.

Що відомо про рекордні обсяги шкідливих викидів у світі у 2024 році

У 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня. Про це йдеться у новому звіті Global Carbon Budget, опублікованому на кліматичному саміті COP29 ООН в Азербайджані.

Прогнозується, що викиди CO2 у 2024 році досягнуть 41,6 млрд тонн порівняно з 40,6 млрд тонн минулого року.

Основну частину цих викидів, а саме 37,4 млрд тонн, становить спалювання вугілля, нафти та газу. Це на 0,8% більше, ніж у 2023 році.

Решта викидів — це наслідки змін у землекористуванні, як-от вирубка лісів і лісові пожежі.

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