Кліматологи з ООН попереджають, що світова спільнота не сприймає достатньо серйозно наслідки кліматичних змін, які вже невдовзі призведуть до повного зникнення лісів у Південній Америці та льодовиків у Гренландії.

Які наслідки кліматичних змін прогнозують в ООН

В ООН зазначають, що для запобігання кліматичній катастрофі людству необхідно щороку скорочувати викиди парникових газів на 9%.

Підкреслюється, що різні райони планети вже страждають від екстремальних посух, повеней та масштабних лісових пожеж.

Так, у 2023 році ліси, рослини та грунт майже припинили поглинання вуглецю.

За словами кліматологів, це призведе до того, що запобігти кліматичній катастрофі на планеті із кожним роком буде дедалі важче.

Ризик того, що ці переломні моменти прискорять зміну клімату, — це те, до чого слід поставитися дуже серйозно. Наведу лише два приклади: деякі люди кажуть, що ми можемо дійти до ситуації, коли ліс Амазонки незворотно перетвориться на савану, або що Гренландія і західна Антарктида розтануть, — попереджає генсек ООН Антоніу Гутерреш. Поширити

Танення льодовиків

За результатами останніх досліджень, в науковців викликає занепокоєння погіршення стабільності функціонування екосистем на планеті.

До 2030 року ми повинні щороку скорочувати викиди на 9%. На жаль, минулого року все ще спостерігалося зростання на 1,3%, що означає, що або ми повністю приймаємо відчуття терміновості на рівні урядів, корпорацій та інших ключових генераторів зміни клімату, або ми ризикуємо не лише перевищити 1,5 градуса за Цельсієм, але зрештою перевищить два градуси, — підкреслює Гутерреш. Поширити

Що відомо про рекордні обсяги шкідливих викидів у світі у 2024 році

У 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня. Про це йдеться у новому звіті Global Carbon Budget, опублікованому на кліматичному саміті COP29 ООН в Азербайджані.

Прогнозується, що викиди CO2 у 2024 році досягнуть 41,6 млрд тонн порівняно з 40,6 млрд тонн минулого року.

Основну частину цих викидів, а саме 37,4 млрд тонн, становить спалювання вугілля, нафти та газу. Це на 0,8% більше, ніж у 2023 році.

Решта викидів — це наслідки змін у землекористуванні, як-от вирубка лісів і лісові пожежі.