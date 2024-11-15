Кліматологи з ООН попереджають, що світова спільнота не сприймає достатньо серйозно наслідки кліматичних змін, які вже невдовзі призведуть до повного зникнення лісів у Південній Америці та льодовиків у Гренландії.
Головні тези:
- Наслідки кліматичних змін включають повне зникнення лісів у Південній Америці та льодовиків у Гренландії.
- Запобігання кліматичній катастрофі вимагає скорочення викидів парникових газів на 9% щороку.
- Екстремальні погодні умови, посухи та лісові пожежі вже призводять до погіршення стану екосистем на планеті.
- Прогнозоване танення льодовиків та зростання обсягів шкідливих викидів вуглекислого газу ставлять під загрозу екологічну стабільність планети.
- Необхідно негайно приймати заходи на всіх рівнях, щоб досягти цілей Парижської кліматичної угоди.
Які наслідки кліматичних змін прогнозують в ООН
В ООН зазначають, що для запобігання кліматичній катастрофі людству необхідно щороку скорочувати викиди парникових газів на 9%.
Підкреслюється, що різні райони планети вже страждають від екстремальних посух, повеней та масштабних лісових пожеж.
Так, у 2023 році ліси, рослини та грунт майже припинили поглинання вуглецю.
За словами кліматологів, це призведе до того, що запобігти кліматичній катастрофі на планеті із кожним роком буде дедалі важче.
За результатами останніх досліджень, в науковців викликає занепокоєння погіршення стабільності функціонування екосистем на планеті.
Що відомо про рекордні обсяги шкідливих викидів у світі у 2024 році
У 2024 році світові викиди вуглекислого газу, зокрема від спалювання викопного палива, досягнуть рекордного рівня. Про це йдеться у новому звіті Global Carbon Budget, опублікованому на кліматичному саміті COP29 ООН в Азербайджані.
Прогнозується, що викиди CO2 у 2024 році досягнуть 41,6 млрд тонн порівняно з 40,6 млрд тонн минулого року.
Основну частину цих викидів, а саме 37,4 млрд тонн, становить спалювання вугілля, нафти та газу. Це на 0,8% більше, ніж у 2023 році.
Решта викидів — це наслідки змін у землекористуванні, як-от вирубка лісів і лісові пожежі.
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