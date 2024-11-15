Климатологи из ООН предупреждают, что мировое сообщество не воспринимает серьезные последствия климатических изменений, которые уже вскоре приведут к полному исчезновению лесов в Южной Америке и ледников в Гренландии.

Какие последствия климатических изменений прогнозируют в ООН

В ООН отмечают, что для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 9%.

Подчеркивается, что разные районы планеты уже страдают от экстремальных засух, наводнений и масштабных лесных пожаров.

Так, в 2023 году леса, растения и почва почти прекратили поглощение углерода.

По словам климатологов, это приведет к тому, что предотвратить климатическую катастрофу на планете с каждым годом будет все труднее.

Риск того, что эти переломные моменты ускорят изменение климата, это то, к чему следует отнестись очень серьезно. Приведу лишь два примера: некоторые люди говорят, что мы можем дойти до ситуации, когда лес Амазонки необратимо превратится в саванну или что Гренландия и западная Антарктида растают, — предупреждает генсек ООН Антониу Гутерреш. Поделиться

Таяние ледников

По результатам последних исследований у ученых вызывает обеспокоенность ухудшение стабильности функционирования экосистем на планете.

К 2030 году мы должны ежегодно сокращать выбросы на 9%. мы рискуем не только превысить 1,5 градуса по Цельсию, но, в конечном счете, превысит два градуса, — подчеркивает Гутерреш. Поделиться

Что известно о рекордных объемах вредных выбросов в мире в 2024 году

В 2024 году мировые выбросы углекислого газа, в частности от сжигания ископаемого топлива, достигнут рекордного уровня. Об этом говорится в новом отчете Global Carbon Budget, опубликованном на климатическом саммите COP29 ООН в Азербайджане.

Прогнозируется, что выбросы CO2 в 2024 году достигнут 41,6 млрд тонн по сравнению с 40,6 млрд тонн в прошлом году.

Основную часть этих выбросов, а именно 37,4 млрд. тонн, составляет сжигание угля, нефти и газа. Это на 0,8% больше, чем в 2023 году.

Остальные выбросы — это последствия изменений в землепользовании, таких как вырубка лесов и лесные пожары.