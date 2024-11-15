Без лесов и ледников. В ООН шокировали прогнозом изменений климата
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Без лесов и ледников. В ООН шокировали прогнозом изменений климата

Последствия изменений климата
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Источник:  The Guardian

Климатологи из ООН предупреждают, что мировое сообщество не воспринимает серьезные последствия климатических изменений, которые уже вскоре приведут к полному исчезновению лесов в Южной Америке и ледников в Гренландии.

Главные тезисы

  • Прогнозируется полное исчезновение лесов в Южной Америке и ледников в Гренландии из-за климатических изменений.
  • Сокращение выбросов парниковых газов на 9% год от года необходимо для предотвращения климатической катастрофы.
  • Экстремальные погодные условия и лесные пожары уже привели к ухудшению экосистем на планете.
  • Прогнозируемое таяние ледников и увеличение вредных выбросов CO2 подвергают экологическую стабильность планеты угрозе.
  • Мировые выбросы углекислого газа достигнут рекордного уровня в 2024 году, сжигание топлива и изменения в землепользовании являются основными причинами.

Какие последствия климатических изменений прогнозируют в ООН

В ООН отмечают, что для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 9%.

Подчеркивается, что разные районы планеты уже страдают от экстремальных засух, наводнений и масштабных лесных пожаров.

Так, в 2023 году леса, растения и почва почти прекратили поглощение углерода.

По словам климатологов, это приведет к тому, что предотвратить климатическую катастрофу на планете с каждым годом будет все труднее.

Риск того, что эти переломные моменты ускорят изменение климата, это то, к чему следует отнестись очень серьезно. Приведу лишь два примера: некоторые люди говорят, что мы можем дойти до ситуации, когда лес Амазонки необратимо превратится в саванну или что Гренландия и западная Антарктида растают, — предупреждает генсек ООН Антониу Гутерреш.

В ООН издали угрожающий прогноз относительно последствий глобальных изменений климата
Таяние ледников

По результатам последних исследований у ученых вызывает обеспокоенность ухудшение стабильности функционирования экосистем на планете.

К 2030 году мы должны ежегодно сокращать выбросы на 9%. мы рискуем не только превысить 1,5 градуса по Цельсию, но, в конечном счете, превысит два градуса, — подчеркивает Гутерреш.

Что известно о рекордных объемах вредных выбросов в мире в 2024 году

В 2024 году мировые выбросы углекислого газа, в частности от сжигания ископаемого топлива, достигнут рекордного уровня. Об этом говорится в новом отчете Global Carbon Budget, опубликованном на климатическом саммите COP29 ООН в Азербайджане.

Прогнозируется, что выбросы CO2 в 2024 году достигнут 41,6 млрд тонн по сравнению с 40,6 млрд тонн в прошлом году.

Основную часть этих выбросов, а именно 37,4 млрд. тонн, составляет сжигание угля, нефти и газа. Это на 0,8% больше, чем в 2023 году.

Остальные выбросы — это последствия изменений в землепользовании, таких как вырубка лесов и лесные пожары.

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