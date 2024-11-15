Климатологи из ООН предупреждают, что мировое сообщество не воспринимает серьезные последствия климатических изменений, которые уже вскоре приведут к полному исчезновению лесов в Южной Америке и ледников в Гренландии.
Главные тезисы
- Прогнозируется полное исчезновение лесов в Южной Америке и ледников в Гренландии из-за климатических изменений.
- Сокращение выбросов парниковых газов на 9% год от года необходимо для предотвращения климатической катастрофы.
- Экстремальные погодные условия и лесные пожары уже привели к ухудшению экосистем на планете.
- Прогнозируемое таяние ледников и увеличение вредных выбросов CO2 подвергают экологическую стабильность планеты угрозе.
- Мировые выбросы углекислого газа достигнут рекордного уровня в 2024 году, сжигание топлива и изменения в землепользовании являются основными причинами.
Какие последствия климатических изменений прогнозируют в ООН
В ООН отмечают, что для предотвращения климатической катастрофы человечеству необходимо ежегодно сокращать выбросы парниковых газов на 9%.
Подчеркивается, что разные районы планеты уже страдают от экстремальных засух, наводнений и масштабных лесных пожаров.
Так, в 2023 году леса, растения и почва почти прекратили поглощение углерода.
По словам климатологов, это приведет к тому, что предотвратить климатическую катастрофу на планете с каждым годом будет все труднее.
По результатам последних исследований у ученых вызывает обеспокоенность ухудшение стабильности функционирования экосистем на планете.
Что известно о рекордных объемах вредных выбросов в мире в 2024 году
В 2024 году мировые выбросы углекислого газа, в частности от сжигания ископаемого топлива, достигнут рекордного уровня. Об этом говорится в новом отчете Global Carbon Budget, опубликованном на климатическом саммите COP29 ООН в Азербайджане.
Прогнозируется, что выбросы CO2 в 2024 году достигнут 41,6 млрд тонн по сравнению с 40,6 млрд тонн в прошлом году.
Основную часть этих выбросов, а именно 37,4 млрд. тонн, составляет сжигание угля, нефти и газа. Это на 0,8% больше, чем в 2023 году.
Остальные выбросы — это последствия изменений в землепользовании, таких как вырубка лесов и лесные пожары.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-