По словам гидролога, доктора географических наук Виктора Вишневского, в ближайшие десятилетия в Украине ожидаются значительные изменения климата, что приведет к появлению редких животных и растений.

Как изменение климата повлияет на окружающую среду в Украине

В частности, Вишневский советует готовиться к учащению встреч с розовыми фламинго в Одесской области и прогнозирует распространение шакалов почти по всей территории страны.

Он отметил, что в отличие от южного полушария, в северном полушарии зима становится существенно теплее.

Это в основном связано с тем, что Земля движется вокруг Солнца не по кругу, как часто представляют, а по эллипсу.

Зимой в Украине Земля находится ближе к Солнцу и получает больше тепла.

По словам Вишневского, с точки зрения космических явлений природа остается сложной и непредсказуемой.

Он отмечает, что речь идет и о падении метеоритов, извержении вулканов и других случайных событиях.

Последствия глобального потепления в Украине

Ученый отмечает, что в настоящее время нет полноценного понимания всех событий, однако исследователи тщательно изучают природные механизмы.

Поскольку концентрация парниковых газов растет, большинство ученых соглашается, что в течение следующих десятилетий температура повышается.

Вишневскому предложили сделать определенное сравнение: построить график, опираясь на архивные данные за 160 лет, для прогноза на следующие три года.

Линию можно провести, однако нужно сказать, что каждый год все-таки отличается от предыдущего. То есть на какой-нибудь более-менее спрямленной линии наблюдаются определенные колебания. Но важно то, какова тенденция, — объясняет Вишневский. Поделиться

Как меняется природа в Украине под влиянием глобальных изменений климата

По его словам, нынешняя тенденция подразумевает дальнейший рост температуры в будущем, что приведет к изменениям в жизни растений и животных в Украине.

В частности, потепление в Карпатах приводит к тому, что лесной покров постепенно поднимается все выше, а площадь горных долин сокращается из-за неизменности высот гор.