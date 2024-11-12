По словам гидролога, доктора географических наук Виктора Вишневского, в ближайшие десятилетия в Украине ожидаются значительные изменения климата, что приведет к появлению редких животных и растений.
Главные тезисы
- Прогнозируется значительное изменение климата в Украине с появлением редких животных и растений.
- Рост температуры приведет к изменениям в жизни растений и животных, в частности потепление в Карпатах происходит быстро.
- Увеличение встреч с розовыми фламинго и распространение шакалов ожидается в результате изменений климата в Украине.
- Климатологи рекомендуют глубоко изучать природные механизмы, так как изменение климата повлияет на погоду и окружающую среду.
- Согласно прогнозам ученых, в ближайшие десятилетия ожидается дальнейший рост температуры, что повлечет за собой системные изменения в природе Украины.
Как изменение климата повлияет на окружающую среду в Украине
В частности, Вишневский советует готовиться к учащению встреч с розовыми фламинго в Одесской области и прогнозирует распространение шакалов почти по всей территории страны.
Он отметил, что в отличие от южного полушария, в северном полушарии зима становится существенно теплее.
Это в основном связано с тем, что Земля движется вокруг Солнца не по кругу, как часто представляют, а по эллипсу.
Зимой в Украине Земля находится ближе к Солнцу и получает больше тепла.
По словам Вишневского, с точки зрения космических явлений природа остается сложной и непредсказуемой.
Он отмечает, что речь идет и о падении метеоритов, извержении вулканов и других случайных событиях.
Ученый отмечает, что в настоящее время нет полноценного понимания всех событий, однако исследователи тщательно изучают природные механизмы.
Поскольку концентрация парниковых газов растет, большинство ученых соглашается, что в течение следующих десятилетий температура повышается.
Вишневскому предложили сделать определенное сравнение: построить график, опираясь на архивные данные за 160 лет, для прогноза на следующие три года.
Как меняется природа в Украине под влиянием глобальных изменений климата
По его словам, нынешняя тенденция подразумевает дальнейший рост температуры в будущем, что приведет к изменениям в жизни растений и животных в Украине.
В частности, потепление в Карпатах приводит к тому, что лесной покров постепенно поднимается все выше, а площадь горных долин сокращается из-за неизменности высот гор.
За последние десять лет на юге Украины стал чаще встречаться розовый фламинго. Более того, в 2023 году одной из этих птиц даже удалось закольцевать на юге Одесской области. Еще одно изменение — распространение шакала, впервые зафиксированного 20 лет назад в Одесской области. Теперь это животное встречается почти по всей территории страны.
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