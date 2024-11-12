За словами гідролога, доктора географічних наук Віктора Вишневського, протягом найближчих десятиліть в Україні очікуються значні зміни клімату, що призведе до появи рідкисних тварин та рослин.
Головні тези:
- Прогнозується значна зміна клімату в Україні з появою рідкісних тварин та рослин.
- Внаслідок змін клімату можливе почастішання зустрічей з рожевими фламінго і поширення шакалів.
- Зростання температури призведе до змін у житті рослин і тварин в Україні, зокрема, потеплішання у Карпатах відбувається швидко.
- Зміна клімату в Україні вплине на погоду та навколишнє середовище, що вимагає глибокого дослідження природних механізмів.
- На основі аналізу архівних даних передбачається зростання температури в майбутньому, що викличе системні зміни у природі України.
Як зміни клімату вплинуть на навколишнє середовище в Україні
Зокрема, Вишневський радить готуватись до почастішання зустрічей з рожевими фламінго на Одещині та прогнозує поширення шакалів майже по всій території країни.
Він зазначив, що на відміну від південної півкулі, у північній півкулі зимає стає істотно теплішою.
Це здебільшого пов'язано з тим, що Земля рухається навколо Сонця не по колу, як часто уявляють, а по еліпсу.
Взимку в Україні Земля знаходиться дещо ближче до Сонця й отримує більше тепла.
За словами Вишневського, з погляду космічних явищ, природа залишається складною та непередбачуваною.
Він зазначає, що мова йде і про падіння метеоритів, виверження вулканів, та інші випадкові події.
Науковець зазначає, що наразі не має повноцінного розуміння всіх подій, однак дослідники ретельно вивчають природні механізми.
Оскільки концентрація парникових газів зростає, більшість учених погоджується, що протягом наступних десятиліть температура буде підвищуватися.
Вишневському запропонували зробити певне порівняння: побудувати графік, спираючись на архівні дані за 160 років, для прогнозу на наступні три роки.
Як змінюється природа в Україні під впливом глобальних змін клімату
За його словами, нинішня тенденція передбачає подальше зростання температури у майбутньому, що призведе до змін у житті рослин і тварин в Україні.
Зокрема, потеплішання у Карпатах призводить до того, що лісовий покрив поступово підіймається все вище, а площа полонин скорочується через незмінність висот гір.
За останні десять років на півдні України став частіше зустрічатися рожевий фламінго. Ба більш, у 2023 році одного з цих птахів навіть вдалося закільцювати на півдні Одеської області. Ще одна зміна — поширення шакала, якого вперше зафіксували 20 років тому на Одещині. Тепер ця тварина зустрічається майже на всій території країни.
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