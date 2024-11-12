За словами гідролога, доктора географічних наук Віктора Вишневського, протягом найближчих десятиліть в Україні очікуються значні зміни клімату, що призведе до появи рідкисних тварин та рослин.

Як зміни клімату вплинуть на навколишнє середовище в Україні

Зокрема, Вишневський радить готуватись до почастішання зустрічей з рожевими фламінго на Одещині та прогнозує поширення шакалів майже по всій території країни.

Він зазначив, що на відміну від південної півкулі, у північній півкулі зимає стає істотно теплішою.

Це здебільшого пов'язано з тим, що Земля рухається навколо Сонця не по колу, як часто уявляють, а по еліпсу.

Взимку в Україні Земля знаходиться дещо ближче до Сонця й отримує більше тепла.

За словами Вишневського, з погляду космічних явищ, природа залишається складною та непередбачуваною.

Він зазначає, що мова йде і про падіння метеоритів, виверження вулканів, та інші випадкові події.

Наслідки глобального потепління в Україні

Науковець зазначає, що наразі не має повноцінного розуміння всіх подій, однак дослідники ретельно вивчають природні механізми.

Оскільки концентрація парникових газів зростає, більшість учених погоджується, що протягом наступних десятиліть температура буде підвищуватися.

Вишневському запропонували зробити певне порівняння: побудувати графік, спираючись на архівні дані за 160 років, для прогнозу на наступні три роки.

Лінію можна провести, однак треба сказати, що кожен рік все-таки відрізняється від попереднього. Тобто на якійсь більш-менш спрямленій лінії спостерігаються певні коливання. Але важливо те, якою є тенденція, — пояснює Вишневський. Поширити

Як змінюється природа в Україні під впливом глобальних змін клімату

За його словами, нинішня тенденція передбачає подальше зростання температури у майбутньому, що призведе до змін у житті рослин і тварин в Україні.

Зокрема, потеплішання у Карпатах призводить до того, що лісовий покрив поступово підіймається все вище, а площа полонин скорочується через незмінність висот гір.