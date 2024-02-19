У Росії з 1 березня планують ввести заборону на популяризацію VPN-сервісів та поширення інформації про способи обходу блокувань. Російські сайти вже почали видаляти інструкції про такі сервіси.

У РФ заборонять поширювати інформацію про VPN

Як повідомляє російське видання "Комерсант" штраф за популяризацію VPN-сервісів та поширення інформації про способи обходу блокувань буде становити до 4 мільйонів рублів.

Низка сайтів, серед них форум 4PDA та портал Skillfactory, вже почали видаляти інформацію про VPN, у тому числі інструкції з налаштування мережі та огляди сервісів для обходу блокувань.

Як повідомляється, з 1 березня 2024 року Роскомнагляд блокуватиме видачу в пошукових системах VPN-сервісів, які порушують закон або заблоковані на території РФ.

Необхідність закону в країні-агресорці пояснюють великими ризиками для безпеки даних користувачів VPN-сервісів.

Що таке VPN

VPN (virtual private network — віртуальна приватна мережа) — це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і зміну IP-адреси.

Оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншого міста або країни. Наприклад, можна увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але IP-адреса буде вказувати місцезнаходження, наприклад, у Лондоні, Великій Британії.

VPN-сервіси дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено за географічним принципом або на підставі рішень органів влади.