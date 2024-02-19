У Росії з 1 березня планують ввести заборону на популяризацію VPN-сервісів та поширення інформації про способи обходу блокувань. Російські сайти вже почали видаляти інструкції про такі сервіси.
У РФ заборонять поширювати інформацію про VPN
Як повідомляє російське видання "Комерсант" штраф за популяризацію VPN-сервісів та поширення інформації про способи обходу блокувань буде становити до 4 мільйонів рублів.
Низка сайтів, серед них форум 4PDA та портал Skillfactory, вже почали видаляти інформацію про VPN, у тому числі інструкції з налаштування мережі та огляди сервісів для обходу блокувань.
Як повідомляється, з 1 березня 2024 року Роскомнагляд блокуватиме видачу в пошукових системах VPN-сервісів, які порушують закон або заблоковані на території РФ.
Необхідність закону в країні-агресорці пояснюють великими ризиками для безпеки даних користувачів VPN-сервісів.
Що таке VPN
VPN (virtual private network — віртуальна приватна мережа) — це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і зміну IP-адреси.
Оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншого міста або країни. Наприклад, можна увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але IP-адреса буде вказувати місцезнаходження, наприклад, у Лондоні, Великій Британії.
VPN-сервіси дозволяють користуватися ресурсами, доступ до яких заборонено за географічним принципом або на підставі рішень органів влади.
РФ входить до трійки світових лідерів за кількістю завантажень застосунків, що дають змогу обходити блокування.
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