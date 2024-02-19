Без VPN. В РФ начали удалять инструкции об обходе блокировки сайтов
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Без VPN. В РФ начали удалять инструкции об обходе блокировки сайтов

Интернет
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Источник:  online.ua

В России с 1 марта планируется ввести запрет на популяризацию VPN-сервисов и распространение информации о способах обхода блокировок. Российские сайты уже начали удалять инструкции по таким сервисам.

В РФ запретят распространять информацию о VPN

Как сообщает российское издание "Коммерсант", штраф за популяризацию VPN-сервисов и распространение информации о способах обхода блокировок будет составлять до 4 миллионов рублей.

Ряд сайтов, включая форум 4PDA и портал Skillfactory, уже начали удалять информацию о VPN, в том числе инструкции по настройке сети и обзоры сервисов для обхода блокировок.

Как сообщается, с 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковых системах VPN-сервисов, нарушающих закон или заблокированных на территории РФ.

Необходимость закона в стране-агрессоре объясняют большими рисками безопасности данных пользователей VPN-сервисов.

Что такое VPN

VPN (virtual private network — виртуальная частная сеть) — это виртуальная частная сеть, которая обеспечивает шифрование трафика между клиентом и VPN-сервером и изменение IP-адреса.

Обновленный IP-адрес обычно создается из другого города или страны. Например, можно войти в систему из Киева, находясь в Украине, но IP-адрес будет указывать местонахождение, например, в Лондоне, Великобритании.

VPN-сервисы позволяют использовать ресурсы, доступ к которым запрещен по географическому принципу или на основании решений органов власти.

РФ входит в тройку мировых лидеров по количеству загрузок приложений, позволяющих обходить блокировку.

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