Безкоштовний курс Інженер БПЛА на Prometheus. Відкрито реєстрацію

Цей курс дозволить засвоїти основні знання з інженерії безпілотних літальних апаратів та підготує до зборки та ремонту дронів.

Відкрито реєстрацію на курс “Інженер БПЛА”

На Prometheus йде реєстрація на безкоштовний курс “Інженер БПЛА” за посиланням.

Базові інженерні знання нададуть якомога більшій кількості людей, які зацікавляться темою і зможуть надалі розвиватися в професії Інженер БПЛА.

ПРОГРАМА КУРСУ

Модуль 1. Теоретична база для майбутнього інженера БПЛА

1.1. Основи аеродинаміки: визначення, основні принципи, поняття та гіпотези.

1.2. Динамічний політ: принципи, відмінності та спільні риси з аеродинамічним.

1.3. Основні поняття метеорології та вплив погодних явищ на польоти літальних апаратів.

1.4. Класифікації Безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

1.5. Відмінності польоту окремих БПЛА. Склад льотних комплексів.

Слухачі дізнаються про:

основні принципи польоту.

поняття підйомної сили

важливі поняття метеорології та вплив погодних явищ на польоти

основні види БПЛА

Навчаться розрізняти основні відмінності польоту крил, літаків та коптерів.

Модуль 2. Будова БПЛА та особливості використання

2.1. Конструкція БПЛА літакового типу (з фіксованим крилом).

2.2. Конструкція БПЛА коптерного типу (вертольоти та мультироторні системи).

2.3. Конструкція аеростату.

2.4. Електронна складова БПЛА.

2.5. Види навігаційних пристроїв GPS, спліт камери, дальноміри.

2.6. Види програмного забезпечення для налаштування та управління БПЛА.

2.7. Особливості використання БПЛА в умовах війни.

Слухачі здобудуть базові знання про конструкцію БПЛА різних типів ,основні їх відмінності та особливості застосування.

Розглянуть окремі складові БПЛА: види польотних контролерів, акумулятори, регулятори обертів двигуна, ESC контролери та інші.

Модуль 3. Поломки та ремонт БПЛА

3.1. Типові поломки БПЛА під час тренувальних, розвідувальних та бойових польотів.

3.2. Ремонт БПЛА у польових умовах.

3.3. Підвищення живучості БПЛА.

Слухачі дізнаються:

які найпоширеніші поломки трапляються під час застосування БПЛА різного типу;

як швидко в польових умовах відремонтувати пошкоджений дрон;

як зберегти БПЛА під час бойового завдання.

Тривалість курсу – 6 годин.

Курс створено фахівцями проєкту Victory Drones Фонду Dignitas, за підтримки викладачів Національного Авіаційного Університету та інженерної школи Dream Ukraine.

Victorу Drones. Проєкт фонду Dignitas, метою якого є функціонування єкосистеми навчання операторів безпілотників для ЗСУ, ДСНС і медслужб у співпраці з Генштабом. Це проєкт з теоретичної та практичної підготовки операторів розвідувальних та ударних FPV-дронів. Команда проєкту Victorу Drones є розробниками онлайн-курсу «Застосування технологій в умовах війни», на який на Prometheus зареєстровано більше 80 000 слухачів.

Чи є в України аналог "шахедів"

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю “Економічній правді“ підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.

Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово! Поширити

На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.

В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Поширити

Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.