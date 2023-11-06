Бесплатный курс Инженер БПЛА на Prometheus. Открыта регистрация

Этот курс позволит усвоить основные знания по инженерии беспилотных летательных аппаратов и подготовит к сборке и ремонту дронов.
Открыта регистрация на курс “Инженер БПЛА”
На Prometheus идет регистрация на бесплатный курс "Инженер БПЛА" по ссылке .
Базовые инженерные знания предоставят как можно больше людей, которые заинтересуются темой и смогут в дальнейшем развиваться в профессии Инженер БПЛА.
ПРОГРАММА КУРСА
Модуль 1. Теоретическая база для будущего инженера БПЛА
1.1. Основы аэродинамики: определение, основные принципы, понятия и гипотезы.
1.2. Динамический полет: принципы, отличия и общие черты с аэродинамическим.
1.3. Основные понятия метеорологии и влияние погодных явлений на полеты летательных аппаратов.
1.4. Классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
1.5. Различия полета отдельных БПЛА. Состав лётных комплексов.
Слушатели узнают о:
главные принципы полета.
понятие подъемной силы
важные понятия метеорологии и влияние погодных явлений на полеты
основные виды БПЛА
Научатся различать основные отличия полета крыльев, самолетов и коптеров.
Модуль 2. Устройство БПЛА и особенности использования
2.1. Конструкция БПЛА самолетного типа (с фиксированным крылом).
2.2. Конструкция БПЛА коптерного типа (вертолеты и мультироторные системы).
2.3. Конструкция аэростата.
2.4. Электронная составляющая БПЛА.
2.5. Виды навигационных устройств GPS, сплит камеры, дальномеры.
2.6. Виды программного обеспечения для настройки и управления БПЛА.
2.7. Особенности использования БПЛА в условиях войны.
Слушатели получат базовые знания о конструкции БПЛА разных типов, основные их отличия и особенности применения.
Рассмотрят отдельные составляющие БПЛА: виды полетных контроллеров, аккумуляторы, регуляторы оборотов двигателя, контроллеры ESC и другие.
Модуль 3. Поломки и ремонт БПЛА
3.1. Типичные поломки БПЛА во время тренировочных, разведывательных и боевых полетов.
3.2. Ремонт БПЛА в полевых условиях.
3.3. Повышение живучести БПЛА.
Слушатели узнают:
какие наиболее распространенные поломки случаются при применении БПЛА разного типа;
как быстро в полевых условиях отремонтировать поврежденный дрон;
как сохранить БПЛА во время боевого задания
Продолжительность курса – 6 часов.
Курс создан специалистами проекта Victory Drones Фонда Dignitas, при поддержке преподавателей Национального Авиационного Университета и инженерной школы Dream Ukraine.
Victorу Drones. Проект фонда Dignitas, цель которого - функционирование екосистемы обучения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом. Это проект по теоретической и практической подготовке операторов разведывательных и ударных FPV-дронов. Команда проекта Victorа Drones является разработчиками онлайн-курса «Применение технологий в условиях войны», на который на Prometheus зарегистрировано более 80 000 слушателей.
Есть ли у Украины аналог "шахедов"
Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью "Экономической правде" подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.
На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.
Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.
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