Бесплатный курс Инженер БПЛА на Prometheus. Открыта регистрация

Этот курс позволит усвоить основные знания по инженерии беспилотных летательных аппаратов и подготовит к сборке и ремонту дронов.

Открыта регистрация на курс “Инженер БПЛА”

На Prometheus идет регистрация на бесплатный курс "Инженер БПЛА" по ссылке .

Базовые инженерные знания предоставят как можно больше людей, которые заинтересуются темой и смогут в дальнейшем развиваться в профессии Инженер БПЛА.

ПРОГРАММА КУРСА

Модуль 1. Теоретическая база для будущего инженера БПЛА

1.1. Основы аэродинамики: определение, основные принципы, понятия и гипотезы.

1.2. Динамический полет: принципы, отличия и общие черты с аэродинамическим.

1.3. Основные понятия метеорологии и влияние погодных явлений на полеты летательных аппаратов.

1.4. Классификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

1.5. Различия полета отдельных БПЛА. Состав лётных комплексов.

Слушатели узнают о:

главные принципы полета.

понятие подъемной силы

важные понятия метеорологии и влияние погодных явлений на полеты

основные виды БПЛА

Научатся различать основные отличия полета крыльев, самолетов и коптеров.

Модуль 2. Устройство БПЛА и особенности использования

2.1. Конструкция БПЛА самолетного типа (с фиксированным крылом).

2.2. Конструкция БПЛА коптерного типа (вертолеты и мультироторные системы).

2.3. Конструкция аэростата.

2.4. Электронная составляющая БПЛА.

2.5. Виды навигационных устройств GPS, сплит камеры, дальномеры.

2.6. Виды программного обеспечения для настройки и управления БПЛА.

2.7. Особенности использования БПЛА в условиях войны.

Слушатели получат базовые знания о конструкции БПЛА разных типов, основные их отличия и особенности применения.

Рассмотрят отдельные составляющие БПЛА: виды полетных контроллеров, аккумуляторы, регуляторы оборотов двигателя, контроллеры ESC и другие.

Модуль 3. Поломки и ремонт БПЛА

3.1. Типичные поломки БПЛА во время тренировочных, разведывательных и боевых полетов.

3.2. Ремонт БПЛА в полевых условиях.

3.3. Повышение живучести БПЛА.

Слушатели узнают:

какие наиболее распространенные поломки случаются при применении БПЛА разного типа;

как быстро в полевых условиях отремонтировать поврежденный дрон;

как сохранить БПЛА во время боевого задания

Продолжительность курса – 6 часов.

Курс создан специалистами проекта Victory Drones Фонда Dignitas, при поддержке преподавателей Национального Авиационного Университета и инженерной школы Dream Ukraine.

Victorу Drones. Проект фонда Dignitas, цель которого - функционирование екосистемы обучения операторов беспилотников для ВСУ, ГСЧС и медслужб в сотрудничестве с Генштабом. Это проект по теоретической и практической подготовке операторов разведывательных и ударных FPV-дронов. Команда проекта Victorа Drones является разработчиками онлайн-курса «Применение технологий в условиях войны», на который на Prometheus зарегистрировано более 80 000 слушателей.

Есть ли у Украины аналог "шахедов"

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью "Экономической правде" подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.

Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают. Это же здорово! Поделиться

На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.

В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками. Поделиться

Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.