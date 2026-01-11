Бій 13-кілограмового оленя та 1,7-тонної самки носорога шокував мережу

У зоопарку Вроцлава самець оленя неочікувано для всіх спровокував бійку із самкою носорога, не звернувши жодної уваги на колосальну різницю у вазі. За словами вчених, агресія 13-кілограмової тварини щодо 1,7-тонної самки стала наслідком шлюбного періоду.
Головні тези:
- Шлюбний період призвів до підвищення рівня тестостерону у оленя.
- Самка носорога дуже “мудро” поставилася до цієї поведінки.
У зоопарку Вроцлава відбулася незвична бійка
Власники зоопарку пояснили, що через тічку партнерки у оленя різко зріс рівень тестостерону.
Саме тому у нього з'явилося бажання демонструвати власне домінування.
Здається, 13-кілограмового тварина не знайшла для себе більш гідного супротивника, ніж 1,7-тонну самку носорога.
Відео незвичного протистояння опублікували на сторінці зоопарку:
За словами зоологів, фактично спровокував сутичку китайський мунтжак, а його мішенню — самка індійського носорога Маруська.
Варто звернути увагу на те, що така ризикована поведінка є типовою для цього виду.
Як відреагували користувачі мережі:
Уперше таке бачу — це шок;
Не важливий розмір собаки в бійці, важливий розмір бійки в собаці!;
Природа — це постійне нагадування, що в глибині душі ми всі — лише маленькі олені, які грають у полювання на снігу з великим носорогом;
Страшно, але дуже весело;
У мене серце ледве не розривається, коли я це бачу;
У маленького оленя синдром "маленької людини", він думає, що може впоратися з усім!
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-