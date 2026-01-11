Бій 13-кілограмового оленя та 1,7-тонної самки носорога шокував мережу

У зоопарку Вроцлава самець оленя неочікувано для всіх спровокував бійку із самкою носорога, не звернувши жодної уваги на колосальну різницю у вазі. За словами вчених, агресія 13-кілограмової тварини щодо 1,7-тонної самки стала наслідком шлюбного періоду.

У зоопарку Вроцлава відбулася незвична бійка

Власники зоопарку пояснили, що через тічку партнерки у оленя різко зріс рівень тестостерону.

Саме тому у нього з'явилося бажання демонструвати власне домінування.

Здається, 13-кілограмового тварина не знайшла для себе більш гідного супротивника, ніж 1,7-тонну самку носорога.

Відео незвичного протистояння опублікували на сторінці зоопарку:

За словами зоологів, фактично спровокував сутичку китайський мунтжак, а його мішенню — самка індійського носорога Маруська.

Варто звернути увагу на те, що така ризикована поведінка є типовою для цього виду.

Носорожиця, завдяки своїм габаритам та товстій шкірі, сприйняла атаки спокійно і дозволила самцю «випустити пару» без травм. Поширити

Як відреагували користувачі мережі: