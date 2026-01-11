Бой 13-килограммового оленя и 1,7-тонной самки носорога шокировал сеть
Бой 13-килограммового оленя и 1,7-тонной самки носорога шокировал сеть

В зоопарке Вроцлава произошла необычная драка
Источник:  online.ua

В зоопарке Вроцлава самец оленя неожиданно для всех спровоцировал потасовку с самкой носорога, не обратив никакого внимания на колоссальную разницу в весе. По словам ученых, агрессия 13-килограммового животного по отношению к 1,7-тонной самке стала следствием брачного периода.

  • Брачный период привел к повышению уровня тестостерона у оленя.
  • Самка носорога очень "мудро" отнеслась к этому поведению.

В зоопарке Вроцлава произошла необычная драка

Владельцы зоопарка объяснили, что из-за течки партнерши у оленя резко возрос уровень тестостерона.

Именно поэтому у него появилось желание демонстрировать собственное доминирование.

Кажется, 13-килограммовое животное не нашло для себя более достойного противника, чем 1,7-тонную самку носорога.

Видео необычного противостояния опубликовали на странице зоопарка:

По словам зоологов, фактически спровоцировал столкновение китайский мунтжак, а его мишенью — самка индийского носорога Маруська.

Следует обратить внимание на то, что такое рискованное поведение типично для этого вида.

Носорожица благодаря своим габаритам и толстой коже восприняла атаки спокойно и позволила самцу «выпустить пар» без травм.

  • Впервые такое вижу — это шок;

  • Не важен размер собаки в драке, важен размер драки в собаке!;

  • Природа — это постоянное напоминание, что в глубине души мы все — только маленькие олени, играющие в охоте на снегу с большим носорогом;

  • Страшно, но очень весело;

  • У меня сердце чуть не разрывается, когда я вижу это;

  • У маленького оленя синдром "маленького человека", он думает, что может справиться со всем!

