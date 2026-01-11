Бой 13-килограммового оленя и 1,7-тонной самки носорога шокировал сеть

В зоопарке Вроцлава самец оленя неожиданно для всех спровоцировал потасовку с самкой носорога, не обратив никакого внимания на колоссальную разницу в весе. По словам ученых, агрессия 13-килограммового животного по отношению к 1,7-тонной самке стала следствием брачного периода.
Главные тезисы
- Брачный период привел к повышению уровня тестостерона у оленя.
- Самка носорога очень "мудро" отнеслась к этому поведению.
В зоопарке Вроцлава произошла необычная драка
Владельцы зоопарка объяснили, что из-за течки партнерши у оленя резко возрос уровень тестостерона.
Именно поэтому у него появилось желание демонстрировать собственное доминирование.
Кажется, 13-килограммовое животное не нашло для себя более достойного противника, чем 1,7-тонную самку носорога.
Видео необычного противостояния опубликовали на странице зоопарка:
По словам зоологов, фактически спровоцировал столкновение китайский мунтжак, а его мишенью — самка индийского носорога Маруська.
Следует обратить внимание на то, что такое рискованное поведение типично для этого вида.
Как отреагировали пользователи сети:
Впервые такое вижу — это шок;
Не важен размер собаки в драке, важен размер драки в собаке!;
Природа — это постоянное напоминание, что в глубине души мы все — только маленькие олени, играющие в охоте на снегу с большим носорогом;
Страшно, но очень весело;
У меня сердце чуть не разрывается, когда я вижу это;
У маленького оленя синдром "маленького человека", он думает, что может справиться со всем!
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-