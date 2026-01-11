Бой 13-килограммового оленя и 1,7-тонной самки носорога шокировал сеть

В зоопарке Вроцлава самец оленя неожиданно для всех спровоцировал потасовку с самкой носорога, не обратив никакого внимания на колоссальную разницу в весе. По словам ученых, агрессия 13-килограммового животного по отношению к 1,7-тонной самке стала следствием брачного периода.

В зоопарке Вроцлава произошла необычная драка

Владельцы зоопарка объяснили, что из-за течки партнерши у оленя резко возрос уровень тестостерона.

Именно поэтому у него появилось желание демонстрировать собственное доминирование.

Кажется, 13-килограммовое животное не нашло для себя более достойного противника, чем 1,7-тонную самку носорога.

Видео необычного противостояния опубликовали на странице зоопарка:

По словам зоологов, фактически спровоцировал столкновение китайский мунтжак, а его мишенью — самка индийского носорога Маруська.

Следует обратить внимание на то, что такое рискованное поведение типично для этого вида.

Носорожица благодаря своим габаритам и толстой коже восприняла атаки спокойно и позволила самцу «выпустить пар» без травм. Поделиться

Как отреагировали пользователи сети: