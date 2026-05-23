Бій Усик VS Верхувен — де та коли дивитися

Саме сьогодні, 23 травня, відбудеться один з головний поєдинків 2026 року — непереможний український абсолют Олександр Усик вийде на ринг, щоб поборотися за перемогу з кікбоксером Ріко Верхувеном.

Бій Усик VS Верхувен — що важливо знати

Довгоочікуване шоу, яке отримало символічну назву Glory in Giza, відбудеться просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті.

Українським глядачам варто звернути увагу на те, що трансляція буде доступна лише на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Щоб отримати доступ до трансляції — потрібно авторизуватися на платформі Київстар ТБ за номером телефону та підключити підписку Плюс або Преміум HD.

Звісно, у центрі уваги буде титульний бій за пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі.

Для непереможного українського абсолюта — це ще один важливий етап у кар’єрі після статусу абсолютного чемпіона світу.

Варто також зазначити, що Ріко Верхувен — багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі та один із найвідоміших кікбоксерів сучасності.

У суперника Усика є цілком конкретна та амбітна ціль — заявити про себе вже у великому боксі.