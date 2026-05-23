Бій Усик VS Верхувен — де та коли дивитися

Саме сьогодні, 23 травня, відбудеться один з головний поєдинків 2026 року — непереможний український абсолют Олександр Усик вийде на ринг, щоб поборотися за перемогу з кікбоксером Ріко Верхувеном.
Головні тези:
- Цієї ж ночі український боксер Даніель Лапін проведе титульний захист проти француза Бенджаміна Мендеса Тані.
- Окрім того, відбудуться поєдинки Френка Санчеса, Річарда Торреса-молодшого, Хамзи Шираза, Джека Кеттеролла та інших бійців.
Бій Усик VS Верхувен — що важливо знати
Довгоочікуване шоу, яке отримало символічну назву Glory in Giza, відбудеться просто неба біля пірамід Гізи в Єгипті.
Українським глядачам варто звернути увагу на те, що трансляція буде доступна лише на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.
Щоб отримати доступ до трансляції — потрібно авторизуватися на платформі Київстар ТБ за номером телефону та підключити підписку Плюс або Преміум HD.
Звісно, у центрі уваги буде титульний бій за пояс чемпіона світу WBC у надважкій вазі.
Для непереможного українського абсолюта — це ще один важливий етап у кар’єрі після статусу абсолютного чемпіона світу.
Варто також зазначити, що Ріко Верхувен — багаторічний чемпіон Glory у важкій вазі та один із найвідоміших кікбоксерів сучасності.
У суперника Усика є цілком конкретна та амбітна ціль — заявити про себе вже у великому боксі.
