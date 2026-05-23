Бой Усик VS Верхувен — где и когда смотреть

Бой Усик VS Верхувен – что важно знать
Именно сегодня, 23 мая, состоится один из главных поединков 2026 года — непобедимый украинский абсолют Александр Усик выйдет на ринг, чтобы сразиться за победу с кикбоксером Рико Верхувеном.

Главные тезисы

  • Этой же ночью украинский боксер Даниэль Лапин проведет титульную защиту против француза Бенджамина Мендеса Тани.
  • Кроме того, состоятся поединки Фрэнка Санчеса, Ричарда Торреса-младшего, Хамзы Шираза, Джека Кэттеролла и других бойцов.

Бой Усик VS Верхувен — что важно знать

Долгожданное шоу, получившее символическое название Glory in Giza, состоится под открытым небом у пирамид Гизы в Египте.

Украинским зрителям следует обратить внимание на то, что трансляция будет доступна только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Чтобы получить доступ к трансляции, нужно авторизироваться на платформе Киевстар ТВ по номеру телефона и подключить подписку Плюс или Премиум HD.

Конечно, в центре внимания будет титульный бой за пояс чемпиона мира WBC в тяжелом весе.

Для непобедимого украинского абсолюта — это еще один важный этап в карьере после статуса абсолютного чемпиона мира.

Стоит отметить, что Рико Верхувен — многолетний чемпион Glory в тяжелом весе и один из самых известных кикбоксеров современности.

У соперника Усика есть вполне конкретная и амбициозная цель — заявить о себе уже в большом боксе.

Этот бой мне интересен. Конечно, это, прежде всего, спорт. Рико — мощный боец, в своем спорте он чемпион. Это будет как противостояние двух миров. Историческая вещь.

Александр Усик

Украинский непобежденный профессиональный боксер

