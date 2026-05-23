Бой Усик VS Верхувен — где и когда смотреть

Именно сегодня, 23 мая, состоится один из главных поединков 2026 года — непобедимый украинский абсолют Александр Усик выйдет на ринг, чтобы сразиться за победу с кикбоксером Рико Верхувеном.
Главные тезисы
- Этой же ночью украинский боксер Даниэль Лапин проведет титульную защиту против француза Бенджамина Мендеса Тани.
- Кроме того, состоятся поединки Фрэнка Санчеса, Ричарда Торреса-младшего, Хамзы Шираза, Джека Кэттеролла и других бойцов.
Бой Усик VS Верхувен — что важно знать
Долгожданное шоу, получившее символическое название Glory in Giza, состоится под открытым небом у пирамид Гизы в Египте.
Украинским зрителям следует обратить внимание на то, что трансляция будет доступна только на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.
Чтобы получить доступ к трансляции, нужно авторизироваться на платформе Киевстар ТВ по номеру телефона и подключить подписку Плюс или Премиум HD.
Конечно, в центре внимания будет титульный бой за пояс чемпиона мира WBC в тяжелом весе.
Для непобедимого украинского абсолюта — это еще один важный этап в карьере после статуса абсолютного чемпиона мира.
Стоит отметить, что Рико Верхувен — многолетний чемпион Glory в тяжелом весе и один из самых известных кикбоксеров современности.
У соперника Усика есть вполне конкретная и амбициозная цель — заявить о себе уже в большом боксе.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-