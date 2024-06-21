Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо наступу на Харківщині

Російські війська на Харківському напрямку безперебійно "лізуть" у спробах прорватися через оборону українських захисників.

Війська РФ безперебійно намагаються прорватися на Харківщині

Артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт і точку накопичення сил ворога для подальших штурмів. Випалили посадки з окупантами, зокрема влучаннями касетних боєприпасів, — ідеться в підписі до відео. Поширити

Таким чином бійці 3-го Самохідного артдивізіону бригади з "Команди постріл" захищають свою піхоту на оборонних позиціях Харківської області.

Де армія РФ може посилити власний наступ

За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України.

Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.

Починаючи від Старомайорського, Времівського виступу, Вугледара, Донецька, Горлівки, Бахмута. Далі район Лисичанська аж до Куп’янська. Понад 200 кілометрів фронту. Це не широкомасштабна операція. Фрагментами по 7, 10 кілометрів по ширині фронту від Старомайорського до Куп’янська росіяни зараз розміщуються, — підкреслив Світан. Поширити

Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.