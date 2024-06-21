Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо наступу на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо наступу на Харківщині

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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Російські війська на Харківському напрямку безперебійно "лізуть" у спробах прорватися через оборону українських захисників.

Головні тези:

  • Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ стосовно наступу на Харківщині та активно захищають територію від ворожих сил.
  • Російські війська безперебійно намагаються прорватися на Харківщині, проте зіткнулися зі стійким опором українських захисників.
  • Резерви РФ готуються для посилення бойових дій на сході України, зокрема спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
  • Російські окупанти концентрують додаткові сили вздовж усього фронту на сході України, що може призвести до збільшення напруги в регіоні.
  • Аналіз показує, що російська армія працює по фрагментам фронту, зосереджуючи свої дії на певних відрізках від Старомайорського до Куп’янська.

Війська РФ безперебійно намагаються прорватися на Харківщині

Артилеристи Третьої штурмової уразили спостережний пункт і точку накопичення сил ворога для подальших штурмів. Випалили посадки з окупантами, зокрема влучаннями касетних боєприпасів, — ідеться в підписі до відео.

Таким чином бійці 3-го Самохідного артдивізіону бригади з "Команди постріл" захищають свою піхоту на оборонних позиціях Харківської області.

Де армія РФ може посилити власний наступ

За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України.

Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.

Починаючи від Старомайорського, Времівського виступу, Вугледара, Донецька, Горлівки, Бахмута. Далі район Лисичанська аж до Куп’янська. Понад 200 кілометрів фронту. Це не широкомасштабна операція. Фрагментами по 7, 10 кілометрів по ширині фронту від Старомайорського до Куп’янська росіяни зараз розміщуються, — підкреслив Світан.

Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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