Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ щодо наступу на Харківщині

Російські війська на Харківському напрямку безперебійно "лізуть" у спробах прорватися через оборону українських захисників.
Головні тези:
- Бійці 3 ОШБр розкрили плани армії РФ стосовно наступу на Харківщині та активно захищають територію від ворожих сил.
- Російські війська безперебійно намагаються прорватися на Харківщині, проте зіткнулися зі стійким опором українських захисників.
- Резерви РФ готуються для посилення бойових дій на сході України, зокрема спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
- Російські окупанти концентрують додаткові сили вздовж усього фронту на сході України, що може призвести до збільшення напруги в регіоні.
- Аналіз показує, що російська армія працює по фрагментам фронту, зосереджуючи свої дії на певних відрізках від Старомайорського до Куп’янська.
Війська РФ безперебійно намагаються прорватися на Харківщині
Таким чином бійці 3-го Самохідного артдивізіону бригади з "Команди постріл" захищають свою піхоту на оборонних позиціях Харківської області.
Де армія РФ може посилити власний наступ
За словами військового експерта, полковника ЗСУ в запасі та льотчика-інструктора Романа Світана, окупаційна армія РФ підготувала резерви для посилення бойових дій на сході України.
Світан зазначив, що російські окупанти тримають резерви, які ще жодного разу не залучали до бойових дій і стягують додаткові сили уздовж усієї лінії фронту на сході України.
Аналітик зазначив, що ключовим завданням російських окупантів протягом найближчого часу будуть спроби прориву до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.
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