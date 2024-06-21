Бойцы 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по наступлению в Харьковской области

Российские войска на Харьковском направлении бесперебойно "лезут" в попытках прорваться из-за обороны украинских защитников.
Главные тезисы
- Бойцы 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ относительно наступления в Харьковской области и активно защищают территорию от вражеских сил.
- Российские войска бесперебойно пытаются прорваться в Харьковской области, однако столкнулись с устойчивым сопротивлением украинских защитников.
- Резервы РФ готовятся для усиления боевых действий на востоке Украины, в частности, попытки прорыва к административным границам Донецкой и Луганской областей.
- Российские оккупанты концентрируют дополнительные силы вдоль всего фронта на востоке Украины, что может привести к увеличению напряжения в регионе.
- Анализ показывает, что русская армия работает по фрагментам фронта, сосредотачивая свои действия на определенных отрезках от Старомайорского до Купянска.
Войска РФ бесперебойно пытаются прорваться на Харьковщине
Таким образом, бойцы 3-го Самоходного артдивизиона бригады из "Команды выстрел" защищают свою пехоту на оборонных позициях Харьковской области.
Где армия РФ может усилить собственное наступление
По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и лётчика-инструктора Романа Свитана, оккупационная армия РФ подготовила резервы для усиления боевых действий на востоке Украины.
Свитан отметил, что российские оккупанты держат резервы, которые еще ни разу не привлекали к боевым действиям и взимают дополнительные силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины.
Аналитик отметил, что ключевой задачей российских окупантов в ближайшее время будут попытки прорыва к административным границам Донецкой и Луганской областей.
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