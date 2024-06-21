Бойцы 3 ОШБр раскрыли планы армии РФ по наступлению в Харьковской области

Российские войска на Харьковском направлении бесперебойно "лезут" в попытках прорваться из-за обороны украинских защитников.

Войска РФ бесперебойно пытаются прорваться на Харьковщине

Артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для последующих штурмов. Выжгли посадки с оккупантами, в том числе попаданиями кассетных боеприпасов, — говорится в подписи к видео. Поделиться

Таким образом, бойцы 3-го Самоходного артдивизиона бригады из "Команды выстрел" защищают свою пехоту на оборонных позициях Харьковской области.

Где армия РФ может усилить собственное наступление

По словам военного эксперта, полковника ВСУ в запасе и лётчика-инструктора Романа Свитана, оккупационная армия РФ подготовила резервы для усиления боевых действий на востоке Украины.

Свитан отметил, что российские оккупанты держат резервы, которые еще ни разу не привлекали к боевым действиям и взимают дополнительные силы вдоль всей линии фронта на востоке Украины.

Начиная от Старомайорского, Времовского выступления, Угледара, Донецка, Горловки, Бахмута. Далее район Лисичанска вплоть до Купянска. Более 200 км фронта. Это не широкомасштабная операция. Фрагментами по 7, 10 километров по ширине фронта от Старомайорского до Купянска россияне сейчас размещаются, — подчеркнул Свитан. Поделиться

Аналитик отметил, что ключевой задачей российских окупантов в ближайшее время будут попытки прорыва к административным границам Донецкой и Луганской областей.