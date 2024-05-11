Бійці 3 ОШБр взяли у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 3 ОШБр взяли у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ — відео

полон
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон заступника командира роти і старшого сержанта 752-го полку російської армії.

ЗСУ взяли в полон двох окупантів РФ

Як зазначається, росіян захопили у полон бійці другого мехбату Третьої штурмової. Це сталося біля населеного пункту Райгородка у Луганській області.

Під час спроби штурмувати передні позиції українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були ліквідовані.

Замкомандиру роти і старшому сержанту 752-го полку РФ вдалося вижити. Вони вважали, що йшли на закріплення. Один з полонених росіян був поранений, — повідомили бійці 3 ОКШБр.

Що відомо про втрати російської армії за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7449 (+15) од.;

  • бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;

  • артилерійських систем — 12442 (+55) од.;

  • РСЗВ — 1064 (+2) од.;

  • засоби ППО — 796 (+1) од.;

  • літаків — 349 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;

  • крилаті ракети — 2193 (+1) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;

  • спеціальна техніка — 2040 (+9) од.

Також протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.

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