Бійці 3 ОШБр взяли у полон замкомандира роти і старшого сержанта РФ — відео

Бійці Третьої окремої штурмової бригади взяли у полон заступника командира роти і старшого сержанта 752-го полку російської армії.
ЗСУ взяли в полон двох окупантів РФ
Як зазначається, росіян захопили у полон бійці другого мехбату Третьої штурмової. Це сталося біля населеного пункту Райгородка у Луганській області.
Під час спроби штурмувати передні позиції українських сил противник був розбитий, 28 окупантів були ліквідовані.
Що відомо про втрати російської армії за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1320 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7449 (+15) од.;
бойових броньованих машин — 14353 (+40) од.;
артилерійських систем — 12442 (+55) од.;
РСЗВ — 1064 (+2) од.;
засоби ППО — 796 (+1) од.;
літаків — 349 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9868 (+42) од.;
крилаті ракети — 2193 (+1) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 16755 (+64) од.;
спеціальна техніка — 2040 (+9) од.
Також протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 радіолокаційній станції та 18 районам зосередження особового складу противника.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-