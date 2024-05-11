Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ — видео

плен
Читати українською
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка российской армии.

ВСУ взяли в плен двух оккупантов РФ

Как отмечается, россиян захватили в плен драки второго мехбата Третьей штурмовой. Это произошло у населенного пункта Райгородка в Луганской области.

При попытке штурмовать передние позиции украинских сил противник был разбит, 28 окупантов были ликвидированы.

Замкомандиру роты и старшему сержанту 752-го полка РФ удалось выжить. Они считали, что шли на закрепление. Один из пленных россиян был ранен, — сообщили бойцы 3 ОКШБр.

Что известно о потерях российской армии в сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7449 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;

  • РСЗО — 1064 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 796 (+1) ед;

  • самолетов — 349 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;

  • специальная техника — 2040 (+9) ед.

Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы 3 ОШБР показали штурм позиций армии РФ под Авдеевкой — видео
Танкисты ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали почти 1000 военных РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
Война в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 15 танков и 55 артсистем
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?