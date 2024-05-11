Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ — видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка российской армии.

ВСУ взяли в плен двух оккупантов РФ

Как отмечается, россиян захватили в плен драки второго мехбата Третьей штурмовой. Это произошло у населенного пункта Райгородка в Луганской области.

При попытке штурмовать передние позиции украинских сил противник был разбит, 28 окупантов были ликвидированы.

Замкомандиру роты и старшему сержанту 752-го полка РФ удалось выжить. Они считали, что шли на закрепление. Один из пленных россиян был ранен, — сообщили бойцы 3 ОКШБр. Поделиться

Что известно о потерях российской армии в сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 7449 (+15) ед;

боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;

артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;

РСЗО — 1064 (+2) ед.;

средства ПВО — 796 (+1) ед;

самолетов — 349 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;

крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;

специальная техника — 2040 (+9) ед.