Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта РФ — видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады взяли в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752 полка российской армии.
ВСУ взяли в плен двух оккупантов РФ
Как отмечается, россиян захватили в плен драки второго мехбата Третьей штурмовой. Это произошло у населенного пункта Райгородка в Луганской области.
При попытке штурмовать передние позиции украинских сил противник был разбит, 28 окупантов были ликвидированы.
Что известно о потерях российской армии в сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1320 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7449 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 14353 (+40) ед;
артиллерийских систем — 12442 (+55) ед;
РСЗО — 1064 (+2) ед.;
средства ПВО — 796 (+1) ед;
самолетов — 349 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9868 (+42) ед;
крылатые ракеты — 2193 (+1) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 16755 (+64) ед;
специальная техника — 2040 (+9) ед.
Также за прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 составу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.
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