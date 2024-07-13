Бійці 3-ої ОШБр показали удари по військових РФ на Харківщині — відео

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) підірвала спостережний пункт російських окупантів у Харківській області, опублікувавши відео своїх нових ударів.
Головні тези:
- Бійці 3-ї ОШБр підірвали спостережний пункт російських окупантів у Харківській області за допомогою сучасного дрону-гексакоптера.
- Військовики також знищили чергову самохідну артсистему та іншу ворожу техніку, загальні бойові втрати противника вражають обсягом.
- ЗСУ прибрали понад 1100 окупантів та 58 артилерійських систем РФ протягом одного дня війни.
- Втрати Росії у війні проти України за останню добу обіцяють важкі наслідки для агресора.
- Українські військові демонструють майстерність та високий рівень підготовки у боротьбі за свою країну.
Як бійці 3-ої ОШБр ліквідують ворога на Харківщині
Зазначається, що для удару по спостережному пункту бійці бригади використовували сучасний дрон-гексакоптер, завдяки якому його було знищено "дощенту".
Крім нього, серед найсвіжіших влучань — чергова самохідна артсистема "Нона-С" і міномет. Також бійці уразили польовий склад боєкомплекту, багі та кілька російських вантажівок.
ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби
Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,
танків — 8199 (+8) од,
бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,
артилерійських систем — 15216 (+58) од,
РСЗВ — 1119 (+0) од,
засобів ППО — 889 (+1) од,
літаків — 361 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),
крилатих ракет — 2397 (+0),
кораблів /катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,
спеціальної техніки — 2556 (+13)
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