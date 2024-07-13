Бійці 3-ої ОШБр показали удари по військових РФ на Харківщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці 3-ої ОШБр показали удари по військових РФ на Харківщині — відео

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Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) підірвала спостережний пункт російських окупантів у Харківській області, опублікувавши відео своїх нових ударів.

Головні тези:

  • Бійці 3-ї ОШБр підірвали спостережний пункт російських окупантів у Харківській області за допомогою сучасного дрону-гексакоптера.
  • Військовики також знищили чергову самохідну артсистему та іншу ворожу техніку, загальні бойові втрати противника вражають обсягом.
  • ЗСУ прибрали понад 1100 окупантів та 58 артилерійських систем РФ протягом одного дня війни.
  • Втрати Росії у війні проти України за останню добу обіцяють важкі наслідки для агресора.
  • Українські військові демонструють майстерність та високий рівень підготовки у боротьбі за свою країну.

Як бійці 3-ої ОШБр ліквідують ворога на Харківщині

Всього вісім жирних цілей. Так навалює наш робопідрозділ — Батальйон безпілотних систем — на передовій! — йдеться у підписі до відео.

Зазначається, що для удару по спостережному пункту бійці бригади використовували сучасний дрон-гексакоптер, завдяки якому його було знищено "дощенту".

Крім нього, серед найсвіжіших влучань — чергова самохідна артсистема "Нона-С" і міномет. Також бійці уразили польовий склад боєкомплекту, багі та кілька російських вантажівок.

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,

  • танків — 8199 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,

  • артилерійських систем —  15216 (+58) од,

  • РСЗВ — 1119 (+0) од,

  • засобів ППО — 889 (+1) од,

  • літаків — 361 (+0) од,

  • гелікоптерів — 326 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),

  • крилатих ракет — 2397 (+0),

  • кораблів /катерів — 28 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,

  • спеціальної техніки — 2556 (+13)

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