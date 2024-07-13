Бійці 3-ої ОШБр показали удари по військових РФ на Харківщині — відео

Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) підірвала спостережний пункт російських окупантів у Харківській області, опублікувавши відео своїх нових ударів.

Як бійці 3-ої ОШБр ліквідують ворога на Харківщині

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Зазначається, що для удару по спостережному пункту бійці бригади використовували сучасний дрон-гексакоптер, завдяки якому його було знищено "дощенту".

Крім нього, серед найсвіжіших влучань — чергова самохідна артсистема "Нона-С" і міномет. Також бійці уразили польовий склад боєкомплекту, багі та кілька російських вантажівок.

ЗСУ знищили понад 1100 окупантів та 58 артсистем РФ протягом доби

Втрати Росії у війні проти України за добу з 12 на 13 липня становлять 1120 окупантів, 8 танків та 58 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.24 орієнтовно склали: