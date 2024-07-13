Бойцы 3-й ОШБр показали удары по военным РФ в Харьковской области — видео

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) взорвала наблюдательный пункт российских окупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.
Главные тезисы
- Бойцы 3-й ОШБр взорвали наблюдательный пункт российских окупантов в Харьковской области с помощью современного дрона-гексакоптера.
- Военные также уничтожили очередную самоходную артсистему и другую вражескую технику, всеобщие боевые потери противника поражают объемом.
- ВСУ убрали более 1100 окупантов и 58 артиллерийских систем РФ в течение одного дня войны.
- Потери России в войне против Украины за последние сутки обещают тяжелые последствия для агрессора.
- Украинские военные демонстрируют мастерство и высокий уровень подготовки в борьбе за свою страну.
Как бойцы 3-й ОШБр ликвидируют врага на Харьковщине
Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен "до основания".
Кроме него, среди самых свежих попаданий — очередная самоходная артсистема "Нона-С" и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.
ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток
Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 557770 (+1120) человек,
танков — 8199 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,
артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,
РСЗО — 1119 (+0) ед,
средств ПВО — 889 (+1) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),
крылатых ракет — 2397 (+0),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,
специальной техники — 2556 (+13)
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