Бойцы 3-й ОШБр показали удары по военным РФ в Харьковской области — видео

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) взорвала наблюдательный пункт российских окупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.

Как бойцы 3-й ОШБр ликвидируют врага на Харьковщине

Всего восемь жирных целей. Так наваливает наше робоподразделение — Батальон беспилотных систем — на передовой! — говорится в подписи к видео. Поделиться

Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен "до основания".

Кроме него, среди самых свежих попаданий — очередная самоходная артсистема "Нона-С" и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили: