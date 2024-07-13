Бойцы 3-й ОШБр показали удары по военным РФ в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы 3-й ОШБр показали удары по военным РФ в Харьковской области — видео

всу
Читати українською
Источник:  3-я отдельная штурмовая бригада

Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) взорвала наблюдательный пункт российских окупантов в Харьковской области, опубликовав видео своих новых ударов.

Главные тезисы

  • Бойцы 3-й ОШБр взорвали наблюдательный пункт российских окупантов в Харьковской области с помощью современного дрона-гексакоптера.
  • Военные также уничтожили очередную самоходную артсистему и другую вражескую технику, всеобщие боевые потери противника поражают объемом.
  • ВСУ убрали более 1100 окупантов и 58 артиллерийских систем РФ в течение одного дня войны.
  • Потери России в войне против Украины за последние сутки обещают тяжелые последствия для агрессора.
  • Украинские военные демонстрируют мастерство и высокий уровень подготовки в борьбе за свою страну.

Как бойцы 3-й ОШБр ликвидируют врага на Харьковщине

Всего восемь жирных целей. Так наваливает наше робоподразделение — Батальон беспилотных систем — на передовой! — говорится в подписи к видео.

Отмечается, что для удара по наблюдательному пункту бойцы бригады использовали современный дрон-гексакоптер, благодаря которому он был уничтожен "до основания".

Кроме него, среди самых свежих попаданий — очередная самоходная артсистема "Нона-С" и миномет. Также бойцы поразили полевой состав боекомплекта, баги и несколько российских грузовиков.

ВСУ уничтожили более 1100 окупантов и 58 артсистем РФ в течение суток

Потери России в войне против Украины за сутки с 12 на 13 июля составляют 1120 окупантов, 8 танков и 58 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 557770 (+1120) человек,

  • танков — 8199 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 15779 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 15216 (+58) ед,

  • РСЗО — 1119 (+0) ед,

  • средств ПВО — 889 (+1) ед,

  • самолетов — 361 (+0) ед,

  • вертолетов — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12069 (+34),

  • крылатых ракет — 2397 (+0),

  • кораблей /катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 20461 (+52) ед,

  • специальной техники — 2556 (+13)

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Генштабе назвали потери армии РФ на фронте в течение суток
Генштаб ВСУ
Военный ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ подсчитали потери армии РФ с начала войны против Украины
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В ВСУ назвали потери армии РФ в течение недели
Уничтоженная бронетехника армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?