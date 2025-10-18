Бійці ДПСУ ліквідували групу окупантів РФ на Слобожанщині — відео
Бійці ДПСУ ліквідували групу окупантів РФ на Слобожанщині — відео

Прикордонна бригада "Гарт" успішно ліквідувала групу російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.

Головні тези:

  • Прикордонна бригада “Гарт” ліквідувала групу окупантів РФ на Слобожанщині.
  • Артилерія та безпілотники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку.
  • За даними військових, під час операції нейтралізовано щонайменше шістьох окупантів.

Прикордонники ліквідували групу окупанті РФ на Слобожанщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Артилерія та розвідувально-ударні групи безпілотників прикордонної бригади "Гарт" завдали серії ударів по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку.

За даними військових, під час уражень знешкоджено щонайменше шістьох окупантів.

