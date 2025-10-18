Бійці ДПСУ ліквідували групу окупантів РФ на Слобожанщині — відео

Прикордонна бригада "Гарт" успішно ліквідувала групу російських окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Головні тези:
- Прикордонна бригада “Гарт” ліквідувала групу окупантів РФ на Слобожанщині.
- Артилерія та безпілотники здійснили серію ударів по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку.
- За даними військових, під час операції нейтралізовано щонайменше шістьох окупантів.
Прикордонники ліквідували групу окупанті РФ на Слобожанщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За даними військових, під час уражень знешкоджено щонайменше шістьох окупантів.
